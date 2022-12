„Black Panther” și „Avatar” doboară o limită în actoria subacvatică. „Am putut să improvizez pentru că nu eram îngrijorat că voi muri sub apă”

Aflat pe un tron la 3 metri adâncime, Huerta a făcut mai multe duble, ignorând nevoia de oxigen.

„Am putut să improvizez pentru că nu eram îngrijorat că voi muri sub apă”, a declarat actorul, care nu știa să înoate atunci când a obținut rolul lui Namor în continuarea Marvel Studios.

Cea mai nouă frontieră a cinematografiei ultracomericale a făcut ca Hollywood-ul să își țină respirația. Tărâmurile subacvatice au eclipsat spațiul și alte decoruri extraterestre, regizorii încearcând să scoată din elementul lui un public obișnuit. Două dintre cele mai mari lansări de anul acesta în cinematografe, „Wakanda Forever” și mult-așteptata continuare a lui James Cameron la „Avatar”, se bazează pe personaje care trăiesc la fel de confortabil precum scoicile în apă. Pentru a reuși acest lucru a fost nevoie de rezervoare cu apă de mărimea unei case, de tehnologie de ultimă generație pentru camere de filmat și de vedete cu plămâni de oțel.

Kate Winslet a devenit o legendă pe platoul de filmare al „Avatar: The Way of Wather”, rezistând 7 minute și 15 secunde între respirații. Colega ei de scenă, Sigourney Weaver, a ajuns la peste șase minute.

James Cameron a dezvoltat o metodă de „captură a performanței” subacvatice, în care mișcările și expresiile faciale ale actorilor în fața camerei de filmat sunt transpuse în cele ale Na'vi-ilor generați pe calculator, locuitorii uriași, cu pielea albastră, ai planetei Pandora. Pentru a-i învăța pe actori să arate naturali sub apă, precum clanul Metkayina, care trăiește în ocean în noul film, regizorul s-a bazat pe instructori pentru pescuit subacvatic și competiții de scufundări libere.

