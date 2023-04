Biserica Romano-Catolică sărbătoreşte Învierea Domnului. Zeci de mii de credincioși asistă la slujba oficiată de Papa Francisc

ACTUALIZARE La această oră, la Vatican, se desfăşoară slujba pascală, iar în scurt timp Suveranul pontif va rosti mesajul "Urbi et Orbi" adresat credincioșilor din toată lumea. Papa Francisc a prezidat, aseară, la Roma solemna Vigilie Pascală a Învierii Domnului, iar apoi Suveranul pontif a botezat 8 adulți din diferite țări.

Mesajului pascal se va încheia cu rugăciunea antifonului marian pascal "Regina Coeli" - "Bucură-te, regina cerului".

În acest an, Biserica Romano-Catolică a sărbătorit în perioada 6-8 aprilie, cele trei zile sfinte care precedă marea sărbătoare a Sfintelor Paşti.



Cu Liturghia celebrată în seara zilei de Joia Sfântă, Biserica începe triduumul pascal şi celebrează Cina de pe urmă. La această sfântă Liturghie sunt amintite în mod deosebit: instituirea Euharistiei, instituirea Preoţiei şi porunca Domnului referitoare la iubirea fraternă. Ritul spălării picioarelor, care prin tradiţie se face în această zi, vrea să semnifice slujirea şi caritatea lui Hristos, care a venit "nu pentru a fi slujit, ci pentru a sluji" (Mt 20, 28). (Episcopia Romano-Catolică de Iaşi - ercis.ro)



Vinerea Pătimirii Domnului este zi de penitenţă obligatorie în toată Biserica. În după-amiaza acestei zile are loc celebrarea pătimirii Domnului.



În ziua care precede sărbătoarea Învierii Domnului, Sâmbăta Sfântă, Biserica se află în tăcere căci Hristos este în mormânt. Nu este nici o celebrare. Toţi sunt invitaţi să mediteze la pătimirea şi moartea Lui.



Urmează Noaptea Sfântă. Noaptea aceasta este o priveghere în cinstea Domnului, astfel încât credincioşii, urmând îndemnul evangheliei, ţinând în mâini candele aprinse, să fie asemenea slujitorilor care îl aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă, pentru ca atunci când va sosi, găsindu-i veghind, să-i aşeze la masă.



Binecuvântarea focului în afara bisericii, aprinderea lumânării pascale şi a celorlalte lumânări, preconiul pascal (o cântare specială adresată lui Hristos, lumina lumii), lecturi din Vechiul Testament, proclamarea evangheliei Învierii, înnoirea făgăduinţelor de la Botez, împărtăşirea credincioşilor sunt evenimentele care stau în centrul atenţiei acestei nopţi sfinte.



Procesiunea din noaptea Învierii trebuie să se facă cu lumânarea pascală, semnul Învierii Domnului. Iar această lumânare trebuie făcută din ceară şi nu din alte materiale, în fiecare an să fie nouă, unică, destul de mare, pentru a putea evoca faptul că Hristos este lumina lumii.



Vigilia pascală, celebrată în noaptea de Paşti, exprimă trecerea de la moarte şi păcat la viaţa nouă în Hristos Înviat. Noaptea de sâmbătă spre duminică este o "priveghere în cinstea Domnului" (Ex 12,42).



Întreaga celebrare a vigiliei pascale trebuie să se desfăşoare în timpul nopţii, astfel încât să nu înceapă înainte de căderea nopţii şi să se termine înainte de ivirea zorilor zilei de duminică.



Liturghia zilei Sfintelor Paşti, din ziua de duminică, se celebrează cu mare solemnitate. La începutul Liturghiei, credincioşii sunt stropiţi cu apă binecuvântată în noaptea precedentă pentru a aminti de Botez. Lumânarea pascală, o lumânare mare, simbol al Învierii lui Hristos, este aşezată lângă altar.



"Celebrarea Paştelui continuă în timpul pascal. Cele 50 de zile care urmează după Duminica Învierii, până la Duminica Rusaliilor, se celebrează în bucurie ca o singură zi de sărbătoare, ba mai mult, ca 'marea duminică'". (ercis.ro)



În 2022, în ziua de 17 aprilie, în Piaţa San Pietro, papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie a Duminicii Învierii pentru aproximativ 50.000 de persoane strânse în Piaţa San Pietro - prima Liturghie de Paşti cu public după doi ani de restricţii impuse de pandemia Covid-19. Papa Francisc a participat, de asemenea, la "Resurrexit", un ritual străvechi de cinstire a unei icoane a Mântuitorului. (Catholic News Agency, preluată de Catholica.ro)



Papa Francisc a concelebrat slujba din Duminica Paştelui, alături de 280 de preoţi, 25 de episcopi şi 23 de cardinali. Studenţii de la Seminarul Colegiului Nord-American din Roma au ministrat la Liturghia papală. Evanghelia după Ioan 20, 1-9 a fost proclamată în latină şi greacă.



Pericopa Evanghelică, la care se face referire, relatează momentul în care Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena şi Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan au găsit mormântul gol după învierea Domnului. În locul predicii de după Evanghelie, după un obicei al ultimilor ani, papa Francisc a păstrat o tăcere de câteva minute pentru rugăciune şi reflecţie personală. După Sfânta Liturghie, a salutat mulţimea din Piaţa San Pietro, din papamobil, înainte de a merge în Aula Binecuvântărilor.



Papa Francisc a ieşit în balconul central al bazilicii, de unde a dat binecuvântarea "Urbi et Orbi" în prezenţa a aproximativ 100.000 de persoane. (surse: https://www.vaticannews.va; http://www.ercis.ro; Catholic News Agency; https://www.catholica.ro)

Zeci de mii de credincioşi creştini sunt aşteptaţi duminică în Piaţa Sfântul Petru din Vatican pentru a asista la slujba oficiată cu ocazia Paştelui catolic de papa Francisc, care va pronunţa apoi tradiţionala binecuvântare "Urbi et Orbi", informează AFP.



Sâmbătă seară, suveranul pontif, în vârstă de 86 de ani, care a fost spitalizat săptămâna trecută, a prezidat timp de două ore şi jumătate vigilia pascală a Învierii Domnului în bazilica Sfântul Petru din Roma, în prezenţa unui public alcătuit din aproximativ 8.000 de persoane.



"În faţa puterii răului (...), a logicilor de calcul şi a indiferenţei care par să guverneze societatea, a cancerului corupţiei, a propagandei nedreptăţii, a vânturilor îngheţate ale războiului", papa Francisc i-a îndemnat pe credincioşi "să regăsească amintirea care regenerează speranţa".



Liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de catolici din lumea întreagă a botezat apoi, unul câte unul, opt adulţi - femei şi bărbaţi -, originari din Albania, Statele Unite, Nigeria, Italia şi Venezuela.



Duminică, papa Francisc va oficia slujba de Înviere la ora locală 10:00 (08:00 GMT), apoi va pronunţa la ora 12:00 (10:00 GMT) binecuvântarea "Urbi et Orbi", prin care suveranul pontif face în mod tradiţional un tur de orizont al conflictelor de pe planeta noastră.



La fel ca în 2022, mesajul său ar urma să fie marcat de războiul din Ucraina, dar şi de reaprinderea tensiunilor în Orientul Apropiat şi de recentele naufragii prin care mai mulţi migranţi şi-au pierdut vieţile în Marea Mediterană.



Papa Francisc, a cărui sănătate pare tot mai fragilă şi care se deplasează într-un scaun cu rotile din cauza unor dureri la genunchi, va face şi o baie de mulţime la bordul "Papamobilului" său în Piaţa Sfântul Petru.



Vineri, suveranul pontif şi-a anulat din cauza frigului participarea la tradiţionala ceremonie "Drumul Crucii" organizată în jurul Colosseumului din Roma, dar a prezidat totuşi, aşa cum era prevăzut, celebrarea Patimii Domnului.



Săptămâna Mare şi Paştele, care comemorează moartea şi învierea lui Hristos, reprezintă în calendarul catolic principalul eveniment al anului.

