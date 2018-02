Mihai Chirica, exclus din PSD EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Primarul Mihai Chirica, viceprimarul Gabriel Harabagiu şi preşedintele executiv al Organizaţiei Municipale Iaşi, Sorin Iacoban, au părăsit anterior sala în care se desfăşura şedinţa Biroului Permanent Judeţean a PSD Iaşi.



Primarul Mihai Chirica a susţinut că a luat această decizie după ce preşedintele Comisiei de Etică, Ion Barbu Ciochină, ar fi solicitat însoţitorilor acestora să părăsească sala.



"După ce ne-am expus punctele de vedere, li s-a cerut celor care ne susţin să părăsească sala. Am plecat cu ei. Ni s-a reproşat că am emis comunicate referitoare la susţinerea guvernelor Grindeanu şi Tudose. Am explicat susţinerea pe care am avut-o faţă de acele Guverne. Au fost date trei voturi în comisia de etică. Ar fi fost şapte voturi în final. Nu a fost respectat regulamentul", a spus Mihai Chirica după ieşirea din BPJ.



Întrebat fiind despre intenţia cu care a venit la BPJ, fostul preşedinte al PSD Iaşi, Mihai Chirica a declarat că a vrut să coasă fisura dintre organizaţia municipală şi cea judeţeană.



"Noi am venit azi pentru a coase o fisură între organizaţia municipală şi cea judeţeană", a subliniat primarul Chirica.



În ceea ce priveşte prevederile statutului privind excluderea din partid, Chirica a declarat că "nu putem fi excluşi, pentru că decizia Biroului Judeţean trebuie trimisă la organizaţia municipală, care s-a exprimat deja masiv pentru susţinerea noastră, a celor vizaţi de comisia de etică a PSD Iaşi".



Fost preşedinte al PSD Iaşi şi vicepreşedinte la nivel naţional, Mihai Chirica a reiterat că din cauza disensiunilor PSD riscă să piardă nu doar conducerea municipiului, dar şi susţinerea electoratului din judeţ şi, implicit, alegerile din 2020.



Şedinţa de vineri a BPJ a PSD Iaşi a fost organizată după ce în la începutul săptămânii Comisia de Etică a organizaţiei judeţene a propus excluderea primarului Mihai Chirica, viceprimarului Gabriel Harabagiu şi a preşedintelui executiv al Organizaţiei Municipale a PSD Iaşi, Sorin Iacoban. S-a cerut totodată şi sancţionarea cu avertisment a preşedintelui OM Petru Corneliu Boişteanu şi a lui Gabriel Teodorescu. Măsurile au fost solicitate întrucât cei cinci şi-au arătat susţinerea faţă de guvernele Grindeanu şi Tudose.



Pe de altă parte, la şedinţa de miercuri seara a biroului de conducere al organizaţiei municipale PSD Iaşi s-a votat, cu două abţineri, respingerea propunerii comisiei de etică.

