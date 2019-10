Personajul zilei de astăzi a încercat să ne avertizeze despre apocalipsa maşinăriilor, dar noi nu l-am crezut. Poate pentru că are atât de mulţi bani încât nu poate să-i numere, poate pentru că este o conspiraţie a aspiratoarelor la mijloc. Cert este că, dacă vreodată blenderul încearcă să vă dea ordine, e şi vina lui Bill Gates. Hai să-i cunoaştem povestea.

Inainte de orice, Bill Gates e un fenomen. Cel mai bogat om din lume ani la rând. Acum topul s-a mai schimbat, dar tot undeva în frunte e. A făcut avere din IT. Doar că, în perioada în care IT-ul nu exista. A fost unul dintre inventatorii lui. E un om discret şi extrem de decent, nu-l intereseză faima, poate şi pentru că o are din plin. Banii i-a făcut cu creierul. Şi când i-a avut n-a părut ca e principala lui preocupare să-i aibă. Nu-l vezi cu nicio extravaganţă pe care mulţi bogaţi o au, în mod firesc. Avioane personale, iahturi etc. Sau oricum nu face caz de ele. Acum 11 ani s-a retras din Microsoft, celebra companie pe care a infiinţat-o şi a condus-o vreme de peste 30 de ani.

E un mare filantrop cu donaţii uriase. Şi nu de puţine ori şi-a exprimat îngrijorarea în ce priveşte superinteligenţa maşinilor. Cu alte cuvinte, ce ne facem dacă aspiratorul ajunge să fie mai deştept decât noi. Bill Gates împlineşte azi 64 de ani. Să-i zicem şi noi, La mulţi ani.

