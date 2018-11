Una dintre cele mai apreciate instituții de artă din lume, celebra Scala din Milano, organizează spectacole de operă şi muzică clasică unde biletul costă doar un euro. Există însă şi o condiţie: trebuie să aveţi sub 18 ani. Este un program prin care se încearcă introducerea celor mici în lumea artei înalte.

Elixirul Dragostei de Gaetano Donizetti este prima opera din seria Mari Spectacole Pentru Cei Mici organizată de Scala din Milano. Oricine are sub 18 ani are acces pentru suma simbolica de 1 euro, părinții, însă, trebuie să își ia bilet întreg.

În cadrul stagiunii 2018/2019, două spectacole de operă și cinci concerte sunt în programul dedicat celor mici. Primul, Elixirul Dragostei de Donizetti va avea 13 reprezentații până pe 28 decembrie.

