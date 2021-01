Bilanțul violențelor de la Capitoliu: Patru persoane au decedat şi 52 au fost arestate

Într-o conferinţă de presă desfăşurată miercuri noaptea târziu, Contee a precizat că 47 dintre cele 52 de arestări au legătură cu încălcarea interdicţiei de circulaţie după ora 18:00, decizie impusă de primarul Muriel Bowser.

Alte câteva persoane au fost arestate pentru deţinerea fără permis a unor arme de foc.

Contee a refuzat să ofere detalii despre identitatea femeii împuşcate mortal de poliţia Capitoliului. Celelalte trei persoane au murit din cauza unor urgenţe medicale.

Şeful poliţiei din Washington DC a adăugat că cel puţin 14 ofiţeri de poliţie au fost răniţi, dintre care doi grav, în confruntările cu manifestanţii. Unul dintre aceşti ofiţeri a fost scos din cordonul de securitate de către demonstranţi, după care a fost atacat brutal de aceştia.

Contee a mai adăugat că au fost găsite doua bombe, arme și cockteiluri Molotov

UPDATE from D.C. Chief of Police Robert Contee:



- More than 52 people arrested

- 2 pipe bombs recovered

- Cooler w/ long gun and molotov cocktails pic.twitter.com/CDsEk5oqh3