Mugurel Băsică este unul dintre cei mai experimentați bijutieri din București. Confecţionează bijuterii de peste 30 de ani. Iar acum are o problemă în plus: nu mai poate vinde nimic înainte de a merge la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor pentru noul marcaj introdus în acest an.

Toate bijuteriile vândute în România vor fi inscripționate cu o marcă de stat, în completarea celor aplicate deja de bijutieri.

Sunt reguli noi impuse de Guvern printr-o ordonanță de urgență, pentru a reduce falsurile și evaziunea fiscală.

Totul se face contra cost, ceea ce poate aduce o scumpire a bijuteriilor confecționate în țară.

Patronii în domeniu spun că, dincolo de lupta cu evaziunea și falsurile, statul vrea să încaseze mai mulți bani prin operațiunile de marcare.

În România, comerțul cu bijuterii s-a prăbușit după criza din 2008. Piața este de doar câteva milioane de euro pe an.

Pentru clienți, marea problemă sunt prețurile, așa că o scumpire va afecta și mai mult vânzările.

Numărul magazinelor de bijuterii s-a redus de trei ori, în ultimul deceniu. Doar 3.500 de firme autorizate mai vând podoabe de lux.

Bijuterii care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 20.000 de lei și confiscarea bunurilor. Dar și suspendarea activității pe o durată de șase luni.

