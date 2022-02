Biden, informat din octombrie despre planul lui Putin. I-a trimis şi un mesaj prin serviciile secrete: "Ştim ce ai de gând"

SUA ştiau încă de anul trecut din octombrie despre planurile lui Vladimir Putin de a invada Ucraina, arată o analiză a New York Times. Preşedintele Joe Biden a fost informat de serviciile de informaţii despre mişcările de trupe de la graniţa cu Ucraina, scrie publicaţia care citează ca surse înalţi oficiali. Mai mult, preşedintele SUA ar trimis lui Putin, prin intermediul serviciilor secrete, mesajul: "Ştim ce ai de gând".

Joe Biden / FOTO: NYTimes

Într-o serie de întâlniri secrete, care au avut loc în octombrie anul trecut, echipa de securitate a președintelui Biden i-a prezentat acestuia informații care la câteva luni distanţă aveau să reprezinte primul pas dintr-un efort acerb de a preveni ceea ce ar putea deveni cel mai mare conflict armat din Europa de la al Doilea Război Mondial, scrie New York Times.

Putin se pregătea să invadeze Ucraina, i-au spus lui Biden oficiali de top din serviciile de informații și militare, care îi dădeau zilnic raportul în întâlniri scurte în Biroul Oval. În şedinţele care aveau ca scop evaluarea amenințării globale, serviciile de informaţii i-au prezentat lui Biden chiar şi imagini prin satelit ale forțelor ruse înaintând metodic către granița cu Ucraina. Mai mult, Statele Unite aveau și planurile armatei ruse pentru o campanie împotriva Ucrainei, elemente care s-au confirmat între timp. La una dintre întâlnirile de dimineață, scrie publicaţia, Biden l-a trimis pe William J. Burns, directorul C.I.A., către Moscova cu un mesaj pentru Putin: "Știm ce ai de gând să faci".

Publicaţia scrie că mulți dintre cei mai apropiați aliați ai Americii erau sceptici că Putin, un maestru al dezinformării, va invada efectiv Ucraina. Folosirea forței militare americane împotriva Rusiei era exclusă, așa că aliații au propus să îl ameninţe pe Putin cu sancţiuni economice atât de severe încât ar avea consecințe chiar și în Europa și Statele Unite.

Pe parcursul ultimelor trei luni și jumătate, Biden a luat trei decizii critice ca reacţie la provocările Rusiei, mai scrie New York Times, care citează cel puţin 12 înalți oficiali ai administrației și alţi oficiali care au acceptat să discute despre întâlnirile confidențiale doar sub protecţia anonimatlui.

Prima a fost aceea de a aproba ca informațiile primite de la servicii să fie comunicate şi aliaților fără restricţii pentru a evita dezacordurile cu privire la sancțiunile eonomice dure, asigurându-se astfel că toată lumea știe ce știau Statele Unite despre acțiunile lui Putin.

Biden a dat, de asemenea, undă verde pentru o campanie de informare publică fără precedent împotriva lui Putin. Cu sprijinul înalților săi oficiali de informații – și cu promisiunea de a proteja „sursele și metodele” agențiilor de informații – președintele a permis un val de dezvăluiri publice menite să-l împiedice pe Putin să folosească dezinformările pentru a-și dezbina adversarii.

Și când a devenit clar în acest an că Putin continuă să-și consolideze forțele la granița cu Ucraina, președintele a aprobat trimiterea de arme către Ucraina, inclusiv rachete antitanc Javelin, și desfășurarea mai multor trupe în alte țări din Europa de Est, ca o dovadă a solidaritatea. În plus, aceste măsuri aveau să aliații nervoși de pe flancul estic al NATO, scrie New York Times.

Duminică trecută, la aproape patru luni după întâlnirile secrete de la Casa Albă în care a fost informat despre planul lui Putin, Biden și-a reunit din nou echipa de securitate națională. Serviciile de informaţii avuseseră dreptate în privința intențiilor preşedintelui rus. Și reușiseră să asigure unitatea între aliați. Dar, de-a lungul timpului, decizia de a intra în război a fost numai a lui Putin. În ciuda tuturor eforturilor, părea că războiul era inevitabil.

La întâlnirea de duminică, discuția s-a mutat către noi întrebări: dacă să trimită mai multe trupe în țările NATO; cum să sprijine o rezistență ucraineană atunci când Rusia invadează; cum să faci față unui potop de refugiați; și modul de gestionare a consecințelor economice ale sancțiunilor în Europa și Statele Unite.

„Riscul pentru Statele Unite este ca aliații să nu rămână împreună”, a spus Jeremy Bash, fost șef de personal la C.I.A. și Departamentul Apărării sub președintele Barack Obama. „Această criză și acest mod de confruntare cu Rusia vor dura luni și ani, nu zile și săptămâni", mai spune acesta.

