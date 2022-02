ACTUALIZARE 20.45 Principalele puncte din declarația președintelui SUA, Joe Biden, în format LIVE TEXT

Răspunsuri la întrebări

ACTUALIZARE 20.12 Într-un mesaj transmis pe Twitter, Joe Biden spune că liderii G7 au fost de acord să meargă mai departe cu instituirea pachetului devastator de sancțiuni și cu alte măsuri economice pentru a trage Rusia la răspundere pentru acțiunea din Ucraina.

"Suntem alături de curajosul popor al Ucrainei", a adăugat el.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w