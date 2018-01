Buget zero în acest an pentru un program guvernamental care ne-ar face mai prietenoşi cu mediul şi mai sănătoşi: cel pentru amenajarea pistelor pentru biciclişti. Bucureştiul, deja sufocat de maşini, este mai mult decât restanţier la acest capitol. Puţinele benzi rezervate bicicliştilor nu sunt întreţinute şi multe au fost transformate de şoferi în parcări. Ignoranţa autorităţilor la acest capitol aduce şi riscuri majore. România poate fi sancţionată de Comisia Europeană pentru poluarea aerului.