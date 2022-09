Acrobații pe cerul Capitalei la BIAS 2022. Peste 100 de aeronave civile și militare, la cel mai mare miting aviatic

După doi ani de restricții și o amânare de o zi, publicul s-a bucurat de un adevărat spectacol la cel mai mare miting aviatic organizat în Capitală.

Și pentru că viața de aviator pentru cei mai mulți dintre piloții care au zburat astăzi, începe la Boboc, elicopterele Alouette și Iak-urile 52 au fost printre cele care au deschis spectacolul.

Un spectacol de forță au oferit și avioanele F16. De la sol le-au urmărit piloții canadieni, cei care acum asigură misiunile de Poliție Aeriană, alături de piloții români. Un CF18 al Forțelor Regale Aeriene Canadiene a fost expus alături de aeronavele forțelor aeriene germane, române și italiene. BIAS e și ocazia pentru piloții civili și militari să zboare împreună.

Un moment așteptat de mulți a fost spectacolul campionului lituanian Jurgis Kairys, care la 70 de ani încă reușește să țină publicul cu sufletul la gură.

România are o noua generație de acrobați. La 22 de ani, Andreea Bănescu este singura fată din lotul de acrobație al Aeroclubului României.

Mii de oameni au privit spectacolul multașteptat, au fotografiat și au filmat momentele preferate pentru a le păstra amintire de la o zi de neuitat.

Un iar 823, singurul existent acum în România proiectat și construit la Brașov, în 1974, a fost surpriza expoziției Aeroclubului României. Pentru George Rotaru, directorul Aeroclubului, recondiționarea acestui avion pe care s-au antrenat sute de piloți români e un vis împlinit.

Așteptați și aplaudați au fost și iacarii acrobați. A fost prima ieșire a celebrei formații, după ce vara aceasta și-au pierdut unul dintre membri fondatori, Dan Ștefănescu. Fiul său a fost cel care i-a luat locul în formație.

Spectacolul aviatic a fost dedicat anul acesta primei femei parașutist a României, Smaranda Brăescu, și împlinirii a 110 ani de la înființarea Aeroportului Băneasa.

Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS) 2022, ediția a XII-a se desfășoară la Aeroportul Internațional Bucureşti Băneasa–Aurel Vlaicu și ROMAERO.

Platforma aeroportului este plină de sute de mii de oameni dornici să vadă acrobațiile aeriene.

Astăzi evoluează în cadrul evenimentului 100 de aeronave civile și militare, 150 de piloți și parașutiști.

Participă echipaje de la Forțele Aeriene Române, Aeroclubul României, Iacării Acrobații, Hawks of Romania.

Elicoptere IAR 330 Puma survolează cerul, iar Compania TAROM evoluează într-o reprezentaţie aviatică de neratat cu aeronava TAROM Boeing 737-700NG înmatriculată YR-BGG (Goguţă), în formaţie cu renumitele modele de luptă F-16.

Spectatorii pot vedea pe cer și aeronave F-16 Fighting Falcon, IAR 99 Șoim, IAR 316 Alouette, IAK 52, C 130 Hercules, AN 26 și C 27J Spartan.

La BIAS 2022, este prezent și pilotul lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobaţie aeriană, care evoluează cu Suhoi Su-31.

Forțele aeriene italiene și cele slovace sunt invitați sepciali ai ediției din 2022.

După o absență de doi ani, cel mai impresionant spectacol aviatic din România revine cu o ediție dedicată primei femei parașutist din România, Smaranda Brăescu, dar și celebrării celor 110 ani de la înființarea Aeroportului Băneasa.

