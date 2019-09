Bianca Andreescu s-a calificat în semifinale US Open: „Am rămas fără cuvinte”

Bianca Andreescu a obţinut o nouă victorie de răsunet. Jucătoarea din Canada de origine română s-a calificat în semifinalele turneului de Grand Slam US Open, după ce s-a impus în faţa sportivei belgiene Elise Mertens.

Bianca Andreescu s-a calificat în semifinale US Open

„E o nebunie atât de mare. În urmă cu un an jucam în calificări aici. Îmi amintesc că eram accidentată la spate, iar după ce am realizat atâtea anul ăsta. Sincer, am rămas fără cuvinte. Vreau să mă ciupească cineva acum. Chiar e adevărat?", a spus Bianca Andreescu, la finalul meciului.

Tenismena de 19 ani a revenit după ce a pierdut primul set al întâlnirii cu Elise Mertens şi a câştigat meciul după două ore şi trei minute de joc, scor 3-6, 6-2, 6-3.

Bianca Andreescu este prima adolescentă care ajunge în semifinalele US Open în ultimul deceniu. Ultima jucătoare în vârstă de 19 ani care a obţinut această performanţă a fost Caroline Wozniacki, în anul 2009.

În semifinale, Bianca se va duela cu jucătoarea din Elveţia, Belinda Bencic, care a ajuns şi ea în premieră în semifinalele turneului, graţiei victoriei, scor 7-6, 6-3, în faţa croatei Donna Vekic.

Sursa: Mediafax

