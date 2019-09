"Mi-am cumpărat pantofi de pe Fifth Avenue" a dezvăluit Bianca Andreescu ce cumpărături a făcut după ce a câștigat 3,8 milioane de dolari la US Open. "N-am crezut că voi cuceri un Grand Slam atât de repede" a recunoscut canadianca de origine română.

Bianca Andreescu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Odată cu primul Grand Slam cucerit la "US Open", Andreescu a încasat cel mai mare premiu din istoria tenisului feminin, cec de 3,8 milioane de dolari pe care l-a folosit ca să facă o repriză de shopping pe cea mai scumpă arteră comercială din lume.

"Îmi plac pantofii. Nu am putut avea prea mulți pantofi așa că m-am preocupat să merg la cumpărături în New York pe Fifth Avenue ca să-mi iau o pereche. Dar evit să fiu înnebunită cu asta pentru că banii sunt un lucru foarte prețios. Așa că o voi fi cumpătată", a declarat noua campioană de la US Open.

Andreescu nu ascunde că a fost suprinsă să câştige primul ei Mare Şlem la numai 19 ani, după o finală cu cea mai mare jucătoare din istoria tenisului: "Cu siguranță. Am visat la asta de când eram copil și este o poveste diferită atunci când visezi despre asta, iar apoi aceasta să devina realitate, este totală nebunie. Dar, da, nu am crezut niciodată că va veni atât de curând. Dar am muncit, am făcut sacrificii așa că merită totul."

Rogers Cup:

US Open:



A summer to remember for Bianca Andreescu. pic.twitter.com/li2WTUPwP5 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2019

ŞTIRILE ZILEI