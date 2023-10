Benjamin Netanyahu afirmă că nu i-au fost arătate informații despre atacul planificat al Hamas

Benjamin Netanyahu

Netanyahu, care şi-a atras dezaprobarea publicului pentru că nu şi-a asumat responsabilitatea pentru eşecurile serviciilor de informaţii şi operaţionale în legătură cu sângerosul atac al Hamas în sudul Israelului, a şters ulterior comentariile postate pe platforma de socializare X duminică la ora 1:00 dimineaţa (aproximativ 23.00 GMT sâmbătă).



În timp ce oficialii de rang înalt - de la şefii armatei şi ai serviciului de spionaj intern Shin Bet până la ministrul său de Finanţe - şi-au recunoscut cu toţii eşecurile, Netanyahu nu a făcut-o, notează Reuters.



El a spus doar că va fi timp pentru a se pune întrebări dificile, inclusiv lui, după război.



Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, întrebat despre comentariile lui Netanyahu în timpul unui briefing zilnic cu presa, a refuzat să răspundă, spunând: "Suntem acum în război, concentraţi pe război".



"Niciodată, în nicio circumstanţă, premierul nu a fost alertat despre intenţiile belicoase ale Hamas", a scris Netanyahu pe X (ex-Twitter), potrivit AFP.



"Toţi responsabilii din domeniul securităţii, inclusiv şeful serviciului de informaţii militare şi şeful securităţii interne, estimau că Hamas se teme să acţioneze şi caută un aranjament. Aceasta este evaluare care a fost prezentată de mai multe ori premierului şi cabinetului de toţi reprezentanţii securităţii şi de comunitatea de informaţii. Până în momentul în care războiul a izbucnit", a afirmat în continuare şeful guvernului israelian.



Comentariile sale au fost rapid criticate de aliaţi actuali şi din trecut, inclusiv de Benny Gantz, fost ministru al Apărării, care acum face parte din cabinetul de război al lui Netanyahu.



Gantz a transmis într-un mesaj pe X, fosta reţea Twitter, că Netanyahu ar trebui să-şi retragă afirmaţiile şi să lase deoparte această problemă.



"Când suntem în război, leadershipul trebuie să dea dovadă de responsabilitate, să decidă să facă ceea ce trebuie şi să întărească forţele astfel încât acestea să poată îndeplini ceea ce le cerem", a spus Gantz.



Mult mai vehement a reacţionat deputatul de opoziţie Avigdor Lieberman, fost ministru al Apărării într-un cabinet condus de Netanyahu: "Am văzut Twitter-ul său de peste noapte, ceea ce indică un singur lucru: nu-l interesează securitatea, nu-l interesează ostaticii, ci doar politica".



Yossi Cohen, care a condus agenţia de spionaj Mossad sub guvernele anterioare ale lui Netanyahu, a declarat pentru Israel Radio: "Îţi asumi responsabilitatea de la început, nu de la mijloc".



Mesajul, care fusese postat spre mijlocul nopţii, după o conferinţă de presă a lui Netanyahu, a fost retras în cursul dimineţii şi nu a mai apărut pe X, iar peste câteva minute a fost înlocuit printr-un mesaj cu scuze, notează AFP.



"Am greşit. Ceea ce am spus după conferinţa de presă nu ar fi trebuit să fie spus şi îmi cer scuze. Îi sprijin total pe toţi responsabilii din domeniul securităţii. Îi susţin pe şeful Statului Major, pe comandanţii şi soldaţii Tsahal (armata israeliană) care sunt pe front şi care se bat pentru căminul nostru. Împreună vom învinge", a scris Netanyahu.



În cursul conferinţei sale de presă împreună cu ministrul Apărării, Yoav Gallant, şi cu Benny Gantz, membru al cabinetului de război restrâns, premierul a admis "un eşec teribil".



"Am avut aici un eşec teribil şi acesta va fi examinat până la capăt. Promit că nu va fi nici măcar o piatră neîntoarsă. Pentru moment, misiunea mea este de a salva ţara şi a-i conduce pe soldaţi la o victorie totală asupra Hamas şi a forţelor răului", declarase Netanyahu, înainte de a posta mesajul său care îi incrimina pe responsabilii militari.



Numeroşi analişti politici în Israel apreciază că viitorul carierei politice al lui Netanyahu este puternic compromis, pentru că nu a fost în măsură să asigure protecţia populaţiei, unul din sloganurile sale electorale.



Asta ar putea să însemne sfârşitul politic pentru şeful Likud (dreapta), care deţine în Israel recordul longevităţii în funcţia de premier, dacă o comisie de anchetă independentă ar stabili responsabilitatea sa în neglijenţa care a precedat masacrul din 7 octombrie, soldat cu peste 1.400 de morţi.

Preluare: Agerpres

