Speranță pentru siderurgia românească | Beltrame reîncepe producţia de oţel-beton la COS Târgovişte şi planifică investiţii de 500 de milioane de euro

Grupul Beltrame, care a achiziţionat COS Târgovişte în luna martie a acestui an, a reluat producţia sub formă de teste şi a demarat procesul de modernizare a combinatului, având în plan investiţii totale de aproape jumătate de miliard de euro în următorii cinci ani, a afirmat, joi, Carlo Beltrame, Group Business Development al companiei, într-o conferinţă de presă.

COS Târgoviște

Momentan, combinatul este în teste, iar producţia efectivă va începe în circa o lună, sub brandul Donalam.



"Avem în plan în următorii cinci ani investiţii totale de aproape jumătate de miliard de euro. Este de fapt o singură investiţie, în trei etape: 100 de milioane de euro pentru retehnologizarea utilajelor existente în următorii cinci ani, 120-130 de milioane de euro în realizarea unui parc fotovoltaic de 120-130 de MW, iar restul într-o nouă oţelărie pe care o vom construi de la zero pe amplasamentul existent. Noua fabrică va avea cel mai redus nivel de emisii cu efect de seră din industrie", a spus Beltrame.



Odată cu finalizarea acestei fabrici verzi, preconizată în 2024, Donalam Târovişte va avea 1.000 de angajaţi şi va atinge o capacitate de 700.000 - 800.000 de tone de oţel-beton şi sârmă laminată pe an. Aceasta ar însemna jumătate din necesarul intern al ţării, care este de circa 1,5 milioane de tone pe an.



"Reluarea producţiei interne de oţel-beton, un sector esenţial al siderurgiei, reprezintă un pas important pentru reindustrializarea României şi va oferi ţării o gură de oxigen în criza materialelor de construcţii, generată de pandemie şi conflictul din Ucraina. Cu ajutorul investiţiilor programate în modernizarea şi dezvoltarea facilităţilor de producţie, combinatul din Târgovişte va redeveni un pilon de susţinere pentru economia românească", a mai spus reprezentantul companiei.



Întrebat care sunt principalele provocări în implementarea planului, el a indicat concurenţa din partea producătorilor din alte zone ale lumii, unde nu există constrângeri de mediu.



O altă problemă este preţul energiei, a completat Beltrame.



"Nu ştiu cum vom putea face faţă pe viitor. În toate ţările avem această problemă, important este cum Guvernul ajută industria şi consumatorii cu aceste scumpiri. Nici eu nu ştiu cum vom face. Este un moment tensionat, situaţia se schimbă în fiecare zi", a precizat el.



Pentru acest an, grupul Beltrame estimează o cifră de afaceri de circa 140 de milioane de euro în România, similară cu cea din 2021.



Compania deţine şi combinatul de prelucrare a oţelului de la Călăraşi.



Înfiinţat în 1896, AFV Beltrame Group este un producător de bare din oţel şi oţeluri speciale, care deţine şapte fabrici în Italia, Franţa, Elveţia şi România, cu un total de peste 2.000 de angajaţi, peste 2 milioane de tone de oţel vândute anual, precum şi activităţi comerciale în peste 40 de ţări.

