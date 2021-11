Belgia înăspreşte regulile privind purtarea măştii şi telemunca

Începând de luni, angajaţii care pot lucra în telemuncă vor trebui să o facă patru zile pe săptămână cel puţin, iar din 13 decembrie, de cel puţin trei ori pe săptămână.



'Aceasta se aplică locurilor unde telemunca este posibilă, în sectorul privat şi în administraţia publică. Este un efort pe care trebuie să-l facem împreună', a declarat în faţa presei liderul liberal flamand, după o reuniune cu şefii executivelor entităţilor federale (regiuni, comunităţi), care au decis şi generalizarea purtării măştii în locurile publice.



Masca devine obligatorie pentru toţi locuitorii de la vârsta de 10 ani, faţă de 12 până acum, şi va trebui purtată în transportul în comun, în baruri şi restaurante, teatre şi cinematografe, precum şi la evenimente publice, inclusiv în aer liber. Până acum, după prezentarea certificatului verde, în spaţiile culturale era permisă scoaterea măştii în interior.

Totodată, folosirea certificatului verde a fost extinsă la toate evenimentele publice, inclusiv târgurile de Crăciun, începând de la 50 de participanţi în interior (faţă de 500 până acum) şi 100 în aer liber, în spaţiile culturale şi în baruri şi restaurante, inclusiv la evenimente private.

In fine, campania de vaccinare a copiilor între 5 şi 11 ani va fi lansată 'în cel mai bun termen' şi 'pe bază voluntară', după aprobarea din partea autorităţilor de reglementare belgiene şi a Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA), care examinează rezultatele testelor clinice ale vaccinului Pfizer-BioNTech asupra copiilor.



'Înţeleg foarte bine frustrarea (...) Este important să rămânem vigilenţi, prudenţi, toţi împreună, pentru a ne proteja şi a proteja persoanele din jur, pentru ca situaţia să rămână suportabilă pentru personalul nostru medical', a subliniat Alexander De Croo.



'Aceste decizii nu sunt uşor de luat, dar ceea ce am decis este un minimum. Trăim în prezent o explozie a contaminărilor', a adăugat ministrul sănătăţii, Frank Vandenbroucke.



Guvernul a mai anunţat că pregăteşte un plan de vaccinări care va permite ca populaţia să primească o a treia doză.



Cu o medie zilnică de aproape 10.300 de infectări noi în ultima săptămână, Belgia revine la un ritm de propagare a virusului care nu mai fusese atins de un an, şi la un număr de pacienţi spitalizaţi cu COVID-19 ce nu mai fusese înregistrat din luna mai (peste 2.000, dintre care mai mult de 25% sunt la terapie intensivă). Marţi, în Belgia au fost raportate 41 de decese.

sursa agerpres

