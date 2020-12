Record la Posta belgiana EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Pentru a face față presiunii pachetelor, poșta belgiană a angajat 3000 de colaboratori temporari și a închiriat 2000 de autoutilitare, în plus față de flota de care dispune pentru livrarea comenzilor.

Verlee Van Mierle, purtător du cuvânt Bepost: Am observat deja o creştere a comerţului electronic încă de la lockdown-ul din primăvară, care continuă să crească. Cu atât mai mult, observăm că oamenilor le este teamă să mai meargă la magazine. Şi pe lângă asta, ne suprapunem şi cu finalul anului, care este o perioadă aglomerată.

Creșterea serviciilor poștale a fost de 78 la sută în trimestrul al doilea, ajungând până la recordul de 600 de mii de livrări pe zi.

Carlos Martin, client: În ceea ce mă priveşte, am comandat online mai mult decât de obicei, din cauza Covid 19, asta e sigur. Eram deja un cumpărător on line, dar acum am intensificat frecvenţa cumpărăturilor.

În Belgia vânzarea produselor non alimentare a fost interzisă în ultimele două luni, în care raioanele respective au fost sigilate în supermarketuri, astfel că singura soluție de a cumpără orice altceva în afară de mâncare a fost comanda online. Magazinele au primit permisiunea să reia vânzarea de produse non alimentare începând cu data de 1 decembrie.

