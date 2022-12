Belarusul susţine că o rachetă antiaeriană ucraineană s-a prăbuşit pe teritoriul său

Racheta lansată de un sistem de apărare antiaeriană S-300 "provenită de pe teritoriul ucrainean" a căzut joi dimineaţă pe teritoriul Belarusului, se arată într-un comunicat difuzat de Ministerul Apărării de la Minsk.

Apărarea antiaeriană ucraineană a reuşit să doboare 54 dintre cele 69 de rachete lansate joi dimineaţă de Rusia asupra Ucrainei, a anunţat anterior pe reţelele de socializare comandantul-şef al forţelor armate de la Kiev, Valeri Zalujni.

In Belarus, they said that a Ukrainian S-300 missile fell on the territory of their country, the agency "Belta".



As the agency notes, the reasons for the fall of the rocket are currently being established. pic.twitter.com/fgyeLvutsf