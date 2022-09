Becurile cu incandescență scoase din uz, izolarea țevilor de încălzire. Măsuri luate de managerii de spitale din Craiova și Baia Mare pentru reducerea cheltuielilor. Lămpile stradale din Târgu Jiu, înlocuite cu leduri

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Craiova și-a propus ca becurile cu incandescență să fie înlocuite cu leduri, iar utilizarea surselor de încălzire suplimentare să fie interzisă.

Stelian Mogoanță, director medical Spitalul Județean de Urgență Craiova: "De la banalul gest de a închide iluminarea într-o încăpere, care, din păcate, de multe ori se uita, fie că era vorba de o baie, fie că era vorba de un cabinet sau chiar un salon".

Angajaţii spitalului vor avea grijă să nu lase conectate echipamentele electronice.

Lorena Ivona Ștefan, medic fizician Spitalul Județean de Urgență Craiova: "Va trebui să fim atenți asupra echipamentelor medicale, asupra becurilor, iluminatului pe holuri, ca atare, acolo unde nu este necesar sau în perioada în care nu este necesar".

La Spitalul de Urgență din Baia Mare, electricienii înlocuiesc toate corpurile de iluminat vechi cu unele noi, cu leduri, la cele 8 lifturi de care dispune spitalul.

În restul clădirii, au fost deja înlocuite becurile din plafoniere și din alte corpuri de iluminat.

"Am înlocuit tuburile clasice cu bandă led".

După înlocuirea becurilor, pe holurile spitalului plafonierele sunt folosite alternativ.

Vasile Ghețe, Serviciul Tehnic, Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare: "Opt ore dăm drumul la jumătate dintre ele să meargă, între timp, după 8 ore le oprim pe alea și băgăm, le dăm drumul la celelalte. Ca să nu meargă continuu, jumătate să se ardă".

Alexandru Oros, manager Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș, Baia Mare: "Pe partea de încălzire, am început să izolăm ţevile care pleacă din centrală spre toate corpurile clădirii. De un an de zile, am început să intervenim prin schimbarea robineţilor de la caloriferele din incinta spitalului, montând deja robineţi termostataţi".

La Târgu Jiu, vechile lămpi din oraș sunt înlocuite cu leduri. Lucrarea este finalizată în proporție de 85%, susțin autoritățile locale.

Marcel Romanescu, primar, Târgu Jiu: "Cel puțin pentru început, consumul de energie va fi redus cu 40%, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult pentru municipiul Târgu Jiu. Vorbim de întreaga rețea pentru alimentarea corpurilor de iluminare".

Va exista și un centru de comandă al întregului sistem. Peste 1.500 de stâlpi de iluminat vor fi controlați de aici.

Proiectul costă 5 milioane de euro, bani europeni, iar factura la curent electric se va reduce cu 40%.

