Bebelușul român din Danemarca, externat și dat în plasament EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Anunţul a fost făcut pe Facebook de ministrul Familiei, Gabriela Firea, care adaugă că starea de sănătate a copilului e încă delicată şi că autorităţile daneze nu i-ar permite să călătorească.

Statul român va continuă demersurile pentru repatrierea bebeluşului atunci când starea de sănătate i-o va permite, a precizat Firea, cu toate că măsura Plasamentului va îngreuna aceste demersuri.

Potrivit postării, legislaţia daneză cere că în situaţia dată copilul să nu poată fi vizitat de părinţi timp de 6 luni. Procesul celor 2 părinţi, suspectaţi că au aplicat rele tratamente bebeluşului de doar câteva zile. Procesul va avea loc pe 1 martie.

"Legislația din Danemarca permite repatrierea unor copii aflați în astfel de situații delicate, dacă sunt îndeplinite condițiile Convenției de la Haga. De asemenea, Ministrul Astrid Krag ne-a transmis că deciziile concrete în acest caz pot fi luate doar de autoritățile din localitatea unde a fost semnalat incidentul. Am transmis, astăzi, o scrisoare primarului localității unde s-a născut M. R. și unde locuiește familia de tineri români. Am transmis, din nou, disponibilitatea autorităților române de a aduce în România copilul și de a-l plasa în îngrijirea bunicilor materni. Am reiterat principiul internațional potrivit căruia este în interesul copilului să fie crescut în familia extinsă. Nu ne dorim să îngreunăm în vreun fel activitatea autorităților daneze. Însă, informațiile cu privire la situația copilului sunt îngrijorătoare. Măsura de plasament a fost, deja, instituită pentru un an de zile, iar băiatul se află la o familie maternală pe care părinții nu o pot cunoaște sau vizita. Tinerii români nu-l vor putea vedea pe băiat, indiferent de situația acestora, în următoarele șase luni", scrie Gabriela Firea pe Facebook.

ŞTIRILE ZILEI