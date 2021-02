BBC | Trump i-a propus lui Kim Jong Un un zbor retur cu Air Force One la summitul de la Hanoi

Kim Jong Un și Donald Trump

Conform filmului, intitulat 'Trump Takes on the World' ('Trump se luptă contra lumii'), fostul preşedinte american "i-a stupefiat chiar şi pe cei mai experimentaţi diplomaţi" prin această ofertă, pe care Kim a refuzat-o.



"Preşedintele Trump i-a propus lui Kim un zbor retur cu Air Force One", a declarat Matthew Pottinger, consilier pentru Asia al fostului preşedinte republican, pentru BBC, care a transmis informaţia în weekend.



"Preşedintele ştia că Kim a ajuns la Hanoi după o călătorie de mai multe zile cu trenul prin China, iar preşedintele i-a spus: 'Pot să văd duc acasă în două ore dacă vreţi'. Kim a refuzat", a afirmat consilierul.



Dacă liderul nord-coreean ar fi acceptat oferta, prezenţa sa - şi probabil cea a unei părţi a anturajului său - la bordul avionului oficial al preşedinţiei americane în spaţiul aerian al Coreii de Nord ar fi ridicat numeroase probleme de securitate.



Kim s-a deplasat la primul său summit cu Trump, care a avut loc în Singapore în 2018, la bordul unui avion împrumutat de China, Beijingul fiind decis să menţină în sfera sa de influenţă Coreea de Nord, care este un stat-tampon între frontierele sale şi soldaţii americani staţionaţi în Coreea de Sud.



La summitul de la Singapore, Tump i-a arătat lui Kim interiorul maşinii sale prezidenţiale - un Cadillac de 1,5 milioane de dolari supranumit 'The Beast' ('Bestia') -, ca o demonstraţie a apropierii lor.



După ce au schimbat insulte şi ameninţări cu războiul nuclear, Kim Jong Un şi Donald Trump au început o apropiere inedită, marcată de întâlniri atât istorice, cât şi simbolice. Însă nu a fost obţinut niciun progres în dosarul sensibil privind programele nuclear şi balistic ale Phenianului.



Iar negocierile sunt în punct mort de la eşecul răsunător al celui de-al doilea summit dintre cei doi lideri, care a avut loc în februarie 2019 la Hanoi.



Una dintre cauzele acestui impas a fost absenţa unui consens asupra concesiilor pe care ar trebuie să le facă Phenianul în schimbul ridicării unor sancţiuni internaţionale împotriva sa.



Luna trecută, Kim a calificat SUA drept "cel mai mare inamic" al Coreii de Nord, adăugând că politica Washingtonului faţă de Phenian "nu se va schimba niciodată", "indiferent de persoana aflată la putere" în SUA.



Media oficiale nord-coreene nu au făcut încă nicio referire directă la noul preşedinte american Joe Biden.

