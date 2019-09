BBC renunță la votul publicului prin care se alegea reprezentantul Marii Britanii la Eurovision

BBC va renunţa la votul prin care publicul alegea reprezentantul Marii Britanii la concursul Eurovision. Pentru desemnarea câștigătorului s-a asociat pentru prima dată cu o casă de discuri, informează site-ul radiodifuzorului public britanic. În urma acestei decizii, BBC nu va mai organiza emisiunea "Eurovision: You Decide", pe care o difuza din 2016.

Eurovision / FOTO: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Concurenţii au fost selectaţi de un juriu intern din cadrul BBC timp de 5 ani înainte de 2016.



În prezent, radiodifuzorul public britanic încearcă o formulă nouă, pentru a impulsiona rezultatele obţinute de Marea Britanie la Eurovision, după ce Michael Rice s-a clasat pe ultimul loc la ediţia din acest an a concursului.



Pentru 2020, casa de discuri BMG va alege - în colaborare cu BBC Studios - concurentul care va reprezenta Marea Britanie la concursul Eurovision.



BBC Studios, divizia comercială a grupului BBC, a contactat mai multe case de discuri şi a decis că BMG împărtăşeşte viziunea sa "de selectare a unui cântec cu un grad ridicat de apreciere pe plan internaţional şi de alegere a unui artist care să întruchipeze spiritul şi valorile concursului Eurovision".



BMG deţine atât o divizie de publishing, care gestionează contractele compozitorilor, cât şi un grup de case de discuri. Printre artiştii care au semnat cu ambele divizii BMG se află nume sonore din industria muzicală, precum Kylie Minogue, Bring Me The Horizon, Peter Doherty, Boy George şi Simple Minds.



Mel Balac, directorul de creaţie al BBC Studios, a spus că noul contract semnat cu BMG, care va lansa şi va distribui cântecul ales în 2020, reprezintă "o piatră de hotar pentru Marea Britanie la Eurovision".



Marea Britanie nu a mai câştigat concursul Eurovision din anul 1997 şi nu s-a mai clasat în top 10 din anul 2009.



Următoarea ediţie a concursului Eurovision va avea loc în Olanda, în oraşul Rotterdam, în mai 2020.

Sursa: Agerpres

