BBC: Ascensiunea inevitabilă a #worktok-ului

Provocări virale și dansuri, sugestii pentru carieră și ventilarea frustrărilor acumulate la serviciu. O zi obișnuită pe TikTok.

Hashtag-ul #worktok este în plină ascensiune – are 1.8 miliarde de vizualizări până în momentul scrierii acestui articol – transformând rețeaua de socializare într-un forum efervescent destinat discuțiilor despre muncă. Tot mai frecvent, utilizatorii TikTok își împărtășesc detaliile intime ale vieților lor profesionale online.

În unele cazuri, angajații își dau demisia live, construindu-și reputații în calitate de consilieri vocaționali; vorbind despre locurile de muncă la care visează; oferind perspective detaliate asupra rutinei lor profesionale; etalându-și vestimentația profesională; explicând parcursul lor salarial; și creând noi tendințe care au intrat deja în limbajul comun.

Dar aceste persoane nu sunt ambasadori plătiți de firme sau angajați devotați ai companiilor, remunerați pentru a-și împărtăși experiențele profesionale: ei sunt angajați obișnuiți oferind niște perspective nesancționate, adesea nefiltrate asupra mediilor lor profesionale. Videoclipurile postate de ei sunt distractive, ajutând în același timp lucrătorii să se simtă apreciați și să vadă sens în viețile lor profesionale.

Noua epocă a comunității profesionale

„#worktok a apărut pentru că oamenii au început să folosească TikTok-ul într-o perioadă foarte incertă din punct de vedere profesional”, spune Sara McCorquodale, fondatoarea afacerii specializate în oferirea resurselor pentru influenceri CORQ, cu sediul în Marea Britanie. Datele arată într-adevăr că utilizarea TikTok-ului a crescut exponențial în 2020, la apogeul pandemiei, având 100 de milioane de utilizatori americani activi lunar, și continuă să crească. În martie 2023, TikTok a înregistrat un prag de 150 de milioane de utilizatori americani activi lunar.

McCorquodale crede că noile modele de lucru hibride și la distanță au afectat inevitabil colegialitatea profesională și mentoratul personalizat. „Dacă lucrezi de acasă, nu mai ai parte de acel moment din fața dozatorului de apă împreună cu colegii. Poate că, dacă te-ai angajat în perioada pandemiei, nu ai colegi de care să fii foarte apropiat.”

Aceste elemente au motivat lucrătorii să caute o comunitate și validare online, spune ea, în mod special pe platformele sociale pe care le accesează tot mai frecvent. Asta a asigurat popularitatea #worktok-ului.

Asta este exact ce a observat Mitchie Nguyen, stabilită în Los Angeles, de când a început să se afirme în lumea #worktok-ului. Atunci când femeia în vârstă de 28 de ani a făcut primii pași pe TikTok la începutul anului 2022, ea nu se aștepta să ajungă în discursul profesional. Nguyen, un manager specializat în marketing-ul produselor, lucrând la distanță pentru Meta, a descoperit potențialul creativ al platformei, care-i permitea să se simtă suficient de confortabil pentru a se lamenta.

La început, ea posta montaje din videourile de pe telefonul ei, fără a-și arăta fața. Dar într-o zi, ea a decis să filmeze un video unde vorbește despre parcursul său salarial și funcțiile pe care le-a deținut până în acel punct al carierei sale. Asta i-a schimbat traiectoria de pe platformă: videoul a ajuns viral, adunând peste 650.000 de vizualizări până în prezent, iar numărul de urmăritori a crescut exponențial peste noapte.

Nguyen crede că împărtășirea informațiilor private despre locul ei de muncă, în mod special dintr-o companie gigantică din lumea tech-ului, a extins orizonturile cunoștințelor multor oameni, asigurând popularitatea videoului. Ea a arătat comentariile primite: „Eu nici măcar nu știam că asta poate fi o carieră” și „Am văzut videourile tale, ți-am urmat sfaturile și am obținut primul meu stagiu în marketingul produselor”.

Răspunsurile de acest fel au motivat-o pe Nguyen să se implice mai mult în discuțiile #worktok, împărtășind mai multe informații despre locul ei de muncă, salariu și parcursul profesional. Ea vorbește deschis despre cum a ajuns să-și facă o carieră în corporațiile tehnologice prestigioase după o copilărie petrecută într-o familie de lucrători cu guler albastru. Ea spune că se simte tot mai confortabil să facă asta, datorită modului în care TikTok funcționează, videourile fiind distribuite preponderent străinilor, ceea ce a redus câteva dintre inhibițiile sale.

Dincolo de găsirea unei comunități și îmbogățirea cunoștințelor, McCorquodale crede că oamenii simt necesitatea de a da glas problemelor cu care se confruntă zilnic la locul de muncă – rollecoaster-ul mediului profesional modern – ceea ce #worktok-ul oferă din plin.

„Oamenii sunt sub o presiune foarte mare”, spune McCorquodale. „Ei vor să vorbească despre asta, nu vor să se simtă izolați din acest punct de vedere. Ei percep acest lucru ca fiind în sfera lor de control. Dacă eu vreau să vobesc despre asta, voi vorbi despre asta. Și voi vorbi cu alți oameni, și mă voi simți mai bine.”

Atenționări și avertismente

Dar conținutul #worktok este privat doar atunci când un utilizator alege să împiedice accesul altor utilizatori, care nu-i urmăresc contul. Angajatorii au acces la videoclipurile angajaților, dacă doresc să le caute.

Pentru Tony Piloseno, în vârstă de 24 de ani, postările de pe TikTok despre locul său de muncă în calitate de specialist în amestecarea vopselei pentru Sherwin-Williams au avut rezultate mixte. În 2019, el lucra în Ohio la filiala americană a unei companii de producere a vopselei și învelișului și a creat un cont de TikTok unde documenta experimentele sale de mixare a vopselei rămase pentru a face demonstrații ale procesului și a crea noi culori. În timpul pandemiei, audiența sa a explodat.

Dar în vara anului 2020, când contul său a atins pragul de un milion de urmăritori, echipa de prevenire a pagubelor din compania Sherwin-William a demarat o investigare a contului de TikTok al lui Piloseno. Ei l-au concediat ulterior pentru „o abatere gravă de la normele de conduită”, stabilind că a făcut videoclipurile în timpul orelor de muncă și a utilizat echipamentul companiei.

În pofida faptului că a fost disponibilizat, el a continuat să posteze: Piloseno a recurs la TikTok pentru a relata experiența lui de concediere, care a ajuns virală, având 35,8 milioane de vizualizări în momentul scrierii acestui articol. Experiența are un final pozitiv: „Undeva la o săptămână după ce am postat clipul despre concediere, am început să primesc numeroase oferte de angajare de la companii de vopsea din toate Statele Unite.”

Pilosenco s-a mutat între timp în Orlando, Florida, pentru a-și fonda propria companie, Tonester Paints. Și deși spune că a fost decepționat când compania i-a cerut să plece, nu regretă crearea conținutului legat de muncă pentru TikTok.

Nguyen era deja conștientă de riscuri când a început să posteze conținut legat de munca ei. În pofida succesului de pe TikTok și a pasiunii de a-i ajuta pe ceilalți prin intermediul conținutului său, ea încă are rezerve față de platformă. Deși canalul ei #worktok încă este popular, atrăgând peste 125.000 de urmăritori, ea admite faptul că postările ei ar putea avea un eventual impact negativ asupra carierei sale la un moment dat.

„Eu îmi asum acest lucru”

Atât experții, cât și creatorii sunt de părere că #worktok este un instrument valoros pentru utilizatorii TikTok-ului. Și după cum spune McCorquade, forumul continuă să prospere.

Oamenii vor continua să împărtășească experiențele lor profesionale pe TikTok în pofida riscurilor, pentru că această tendință este în esență legată instrinsec de identitate și autonomie, explică ea. „Sunt proprietatea cuiva? Nu sunt proprietatea companiei pentru care lucrez; eu o dețin”, spune McCorquedale. Această optică aruncă lumină asupra unei schimbări generaționale, angajații mai tineri, în mod special Generația Z, dau prioritate individualității și exprimării în schimbul identității corporative.

Chiar și Piloseno, care cunoaște aspectele negative ale fenomenului #worktok, încurajează oamenii să-și împărtășească experiențele legate de muncă și angajatori. „Autenticitatea, identificarea cu acești creatori de conținut și relatarea experiențelor au un impact puternic”, spune el, și „pot ajuta oamenii să se simtă văzuți și validați”.

Și pe măsură ce acest conținut se răspândește, corporațiile – oricât de panicate n-ar fi în privința #worktok-ului – nu au o altă opțiune în afară de a accepta faptul că unii dintre angajații lor se vor alătura conversației. McCorquodale spune că în mod special în epoca lucrului la distanță, „locurile de muncă trebuie să se adapteze acestei schimbări”, dacă vor să afle cum se simt cu adevărat angajații în viața lor de zi cu zi.

În ultimă instanță, impulsul de a ne expune viețile private pe rețelele sociale a devenit o tendință dominantă. Și deși s-au schimbat locațiile și modalitățile de lucru, munca în sine va rămâne un element esențial al vieții noastre cotidiene, fie că ne aflăm spatele ecranelor sau nu.

