BBC: Migranții, victimele bandelor de albanezi

Reporterii BBC susțin că bandele de albanezi folosesc taberele de migranți din nordul Franței ca teren de recrutare. În acest an, numărul albanezilor care traversează Canalul Mânecii în bărci mici a crescut brusc.



Andrea Wilson, director adjunct, National Crime Agency: Există o piață criminală a drogurilor în Regatul Unit. Acesta nu este un secret. Am văzut cazuri de trafic și am văzut cazuri în care oamenii sunt ceea ce noi numim obligați să plătească datorii. Ei vin aici pentru a plăti costul călătoriei lor în Marea Britanie și sunt victime ale traficului de persoane. Iar noi privim foarte serios sclavia modernă, traficul de persoane.



Cifrele arată că albanezii reprezintă acum aproximativ o treime din cele aproape 40.000 de persoane care au debarcat pe plajele din Anglia în acest an.

