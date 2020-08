Bayern Munchen este din nou regina Europei! A câștiga Liga Campionilor după 1-0 cu Paris Saint-Germain

Meciul a fost unul de înalt nivel, ambele echipe având ocazii de gol, însă Bayern a fost echipa care a avut iniţiativa şi a încheiat cu o posesie mai bună (61%).



În primul sfert de oră nu s-a consemnat nicio ocazie la cele două porţi, dar apoi parizienii au fost aproape de a deschide scorul: Neymar a fost lansat pe contraatac, însă şutul său a fost respins cu şansă de portarul Neuer (18).



Bayern a răspuns la scurt timp cu o ocazie imensă de a marca, dar Lewandowski (22) a nimerit bara cu un şut din întoarcere.



PSG şi-a creat o nouă ocazie mare de gol, Di Maria fiind lansat splendid în careu de Herrera, însă şutul argentinianului a trecut peste poartă (23). Herrera a expediat un şut bun (29), dar Goretzka a deviat mingea în corner.



La poarta cealaltă, Lewandowski a avut o nouă şansă de a înscrisă, reluând cu capul dintr-o poziţie dificilă, însă Navas a fost la post (31).



Neuer a fost din nou magistral în faţa lui Mpabbe (45), după care puţine secunde mai târziu Gnabry a păstruns în careu şi a şutat la colţul scurt, dar Navas a reţinut.



Diferenţa a fost făcută de francezul Coman (59), care a marcat cu capul din centrarea perfectă a lui Kimmich.





Bayern a presat şi Kimpembe a respins providenţial din faţa lui Lewandowski (61).



PSG a încercat să pună mai multă presiune pe poarta adversă, iar Neuer (70) a avut o nouă intervenţie de senzaţie în faţa lui Marquinhos, după o pasă cu călcâiul a lui Di Maria.



În min. 73 s-a petrecut o fază controversată în careul bavarezilor, când Kimmich a respins mingea lovind piciorul lui Mbappe, dar nu s-a dictat penalty, în ciuda prezenţei arbitrajului video.



Ultima şansă a parizienilor s-a consumat în minutele adiţionale (90+2), când centrarea lui Neymar nu a fost ajunsă de Choupo-Moting.

