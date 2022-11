Faimosul artist Banksy le-a lăsat ucrainenilor mai multe mesaje de solidaritate, în stilul său caracteristic. ”Este un simbol că suntem de neînvins și că țara noastră este de neînvins”

Alături de Bucha și Irpin, Borodyanka a fost grav afectat de bombardamentele Rusiei și a devenit un simbol al devastării provocate de ofensiva Moscovei din februarie. Orașul a fost ocupat pentru scurt timp de forțele rusești înainte ca acestea să se retragă în aprilie. Oleksei, un bărbat de 32 de ani, crede că graffitiul lui Banski este un simbol că sunt de neînvins.

Oleksiy Savochka, localnic: Această gimnastă este reprezentată aici, pe acest perete. În opinia mea, este un simbol că suntem de neînvins și că țara noastră este de neînvins și, în ciuda faptului că este distrusă, vom reconstrui totul, totul va fi bine. Dar principalul lucru este că suntem liberi. Suntem liberi și putem să ne facem țara și mai bună, indiferent de ce se întâmplă.

O serie de picturi murale - în stilul lui Banksy - au apărut în Kiev și în împrejurimi, determinându-i pe ucraineni să creadă că artistul stradal anonim ar putea lucra în țara devastată de război. Un alt graffiti din Borodyanka - a cărui origine nu a fost confirmată de artist - arătă un băiețel care aruncă la pământ un bărbat îmbrăcât în uniformă de judo. Scena ar putea fi o posibilă referire la liderul rus Vladimir Putin, care este un împătimit al artelor marțiale.

Anonymous British street artist @banksy published a video on Instagram of him making the seven graffitis in Kyiv, Irpin, Horenka, Hostomel and Borodianka.



If you ask me - I think he's very cool. And he did a lot for Ukraine. And the song goes really well here. pic.twitter.com/lRzba25EbO