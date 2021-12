"Banii și i-au tras acum 6 luni în urmă și nu am primit niciun leuț". Doi bărbați din Botoșani au fost înșelați de o firmă de despăgubiri poloneză

Mihai Darie și Laurențiu Posteucă din Botoșani au plecat la muncă în Franța în ianuarie 2017. Nu au mai ajuns pentru că în Ungaria i-a lovit necazul. Un alt autoturism a intrat pe contransens și i-a accidentat grav. Au suferit numeroase traumatisme și au avut nevoie de îngrijiri medicale de aproape 3 luni.

În ambulanța spre casă, o asistentă le-a propus să încheie un contract cu o firmă, Centrul european pentru despăgubiri.

Compania urma să îi reprezinte în procese și să obțină despăgubiri de la vinovatul accidentului.

În schimb, firma urma să încaseze un comison substanțial de 30 la sută din valoarea despăgubirilor.

După 5 ani de procese, în mai anul acesta firma a obținut sume mari pentru românii accidentați. În jur de 30.000 de euro, fiecare. Numai că firma nu le-a mai dat păgubiților banii.

Mihai Darie, păgubit: Pur și simplu am fost înșelați. Banii și i-au tras acum 6 luni în urmă și nu am primit niciun leuț. Toate telefoanele sunt închise, soția are telefonale de la 7 avocați ai firmei și niciunul nu mai răspunde.

Pe telefonul fix al firmei nu răspunde nimeni.

O fostă colaboratoare spune că a plecat din firmă din pricina neregulilor și chiar și acum primește telefoane de la păgubiți: "Multă lume m-a sunat şi pe mine exact cu acest subiect, cu acest motiv. Eu demult am plecat pentru că am văzut nişte nereguli".

Rămași cu paguba, oamenii au formulat plângeri penale la Poliție.

Delia Neniscu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: La nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Botoşani, au fost înregistrate două plângeri privind infracţiuni de înşelăciune. Colegii vor demara cercetările pentru stabilirea situaţiei de fapt şi a tuturor împrejurărilor în care ar fi comise aceste infracţiuni.

Niciunul dintre cetățenii polonezi reprezentanți ai firmei nu a putut fi contactat până la ora difuzării acestei știri în Telejurnal.

