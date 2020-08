Ministrul Mediului, Costel Alexe, invitat la TVR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

România este singura țară care tratează aceste deșeuri ca pe niste gunoaie, în timp ce în toată Europa colectarea se face selectiv, iar cetățenii nu aruncă în pubela de gunoi menajer ambalajele reciclabile.

Țara noastră produce aproximativ 6 milioane de tone de deșeuri în fiecare an, dintre care peste jumătate sunt biodeșeuri. Deocamdată, proiectul de hotărâre de Guvern care va legifera mecanismul garanție-depozit pentru ambalajele de sticlă și plastic urmează să fie pus în dezbatere publică cel tărziu la sfârșitul lunii septembrie.

Instituțiile europene sunt cu ochii pe noi și ne transmit avertizări. Invitat la emisiunea “Ca’n viață”, ministrul Mediului, Costel Alexe, a oferit mai multe detalii.

“Astăzi, România este unul dintre puținele state care tratează aceste deșeuri ca pe niște gunoaie și nu ca pe niște resurse. Prin acest sistem de garanție depozit ne dorim ca toți cetățenii români care se vor întoarce cu ambalajul la orice magazin din România să primească acea garanție înapoi. Astfel, nu doar că ne vom atinge țintele, apropo de avertismentele de la Comisia Europeană, ci vom reuși să ne protejăm mai bine mediul înconjurător. (...) În loc să introducem PET-ul și sticla în economia circulară, le vedem fie în gropile de gunoi, în păduri, pe râuri sau pe plaje. Sunt la momentul în care scriem hotărârea de guvern și avem speranța ca până la finalul lui septembrie să o urcăm în consultare publică. Până la finalul anului va trebui să promovăm această hotărâre de guvern”, a precizat ministrul Costel Alexe.

Case eficiente energetic cu bani de la stat

Costel Alexe: “Începând cu 15 septembrie, toți cetățenii Românii care vor vrea să își eficientizeze energetic locuințele vor depune un proiect și vor primi această primă de eficientizare energetică în valoare de 15.000 de euro, dar care va reprezenta maximum 60% din investiție. Programul are o component de mediu, una social și una economică. Toți românii pierd în fiecare lună sume importante de bani pe care le dăm inutil pe energie. Studiile spun că 30% din energia dintr-o locuință se pierde prin pereții exterior și 25% prin acoperiș sau ferestre. Cu acest program, noi estimăm că românii vor putea să economisească până la 40% din sum ape care o plateau pentru energie”.

Costel Alexe: “Anul acesta, românii vor putea să cumpere 3.000 mașini electrice prin programul Rabla Plus”

“Dacă e să comparăm cu media europeană, românii chiar prind gustul mașinilor electrice. Anul trecut am avut 55.000 de vouchere în programul Rabla Clasic, iar anul acesta avem minimum 60.000. În ceea ce privește programul Rabla Plus, pentru mașinile electrice am dublat bugetul, astfel încât în acest an, românii vor putea să își cumpere 3.000 de mașini electrice, care cumulate înseamnă ultimii cinci ani de când avem programul. Avem și cea mai mare primă pe care un stat din Uniunea Euoropeană o oferă cetățenilor ei – 10.000 de euro. Avem în vedere să alocăm mai mulți bani pentru mașinile electrice”, a mai spus ministrul mediului.

ŞTIRILE ZILEI