Bani pentru investiții în zona montană. Aurel Simon, secretar de stat în Ministerul Agriculturii: ”Dorim să creștem nivelul de trai și să prelucrăm tot ceea ce se produce acolo”

Ce înseamnă practic acest fond de investiții, ne-a explicat secretarul de stat Aurel Simon:

”În maxim 10 zile se pot primi proiecte pentru înființare de stâne montane, centre de colectare și prelucrare a laptelui, centre de colectare și prelucrare a fructelor de pădure și a plantelor medicinale, exact ceea ce produce în zona montană a României. Zona montană a României reprezintă 30%, până la urmă, din suprafața țării. Produsele sunt de o calitate superioară.

Avem și Regulamentul European și noi am instituit produsul atestat ca produs montan de calitate superioară, produs care se bucură de o apreciere aparte. Aveam nevoie de aceste legi, practic sunt bani naționali. Avem nevoie de aceste proiecte pentru a dezvolta zona montană.

Care este interesul nostru, este ca zona montană s-o menținem populată, să creștem nivelul de trai din zona respectivă și să prelucrăm tot ceea ce se produce în zona montană. Aceste trei legi sunt, din punctul meu de vedere, un început corect. Aș mai aminti că, anul acesta, conform legii montane, am înființat nouă Comitete de masiv. De ce nouă Comitete de masiv, pentru că fiecare are particularitatea, nevoile și geografia lui. Aceste Comitete de masiv funcționează la această dată. Avem nevoie de dumnealor pentru diseminarea și implicarea în accesarea acestor bani, iar finalitatea acestei organizări, care este pe sistem piramidal, va fi Consiliul Național al Muntelui, pe care trebuie să-l înființăm. Președinte va fi domnul prim-ministru, secondat de ministrul Agriculturii.

Ceea ce rezolvăm este scurtarea informației de la bază la decident, ceea ce este foarte important”, a precizat Aurel Simion, marți, la TVR INFO.

Conform Ministerului Agriculturii, până pe 21 noiembrie se pot depune documentele, pentru a accesa acești bani, fonduri nerambursabile.

”50% pentru stâne și pentru prelucrare, pentru colectare poate să crească intensitatea până la 90% în anumite condiții: este tânăr fermier, are un punctaj superior, și așa mai departe, dar nu mai mult de 90%”, a mai precizat secretarul de stat.

Plățile pentru aceste proiecte vor fi făcute până în decembrie 2023.

Bani pentru investiții în zona montană

În Ședința Guvernului din 12 octombrie 2022 au fost adoptate trei Hotărâri prin care se creează cadrul legal pentru acordarea de sprijin pentru mai multe tipuri de investiții ce vizează zona montană. Astfel, se stabilesc valorile schemelor de finanțare pentru anul 2022, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control în cadrul următoarelor programe de investiții ce vizează:

- înființarea stânelor montane

- înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

- înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană.

”Prin aprobarea în Guvern a unui pachet de trei acte normative operaționalizăm Programul de susținere a zonei montane și demarăm ajutorul atât de așteptat de cei care se îngrijesc de generații să valorifice potențialul fantastic de dezvoltare al muntelui. Punem la dispoziția fermierilor și producătorilor un total de aproape 220 de milioane de lei pentru înființarea de stâne, centre de colectare lapte sau de prelucrare a laptelui, precum și centre de colectare fructe de pădure și ciuperci ori plante medicinale și aromatice, pe scurt, investim în producția românească pentru a oferi țării cât mai multe produse de calitate, iar oamenilor care locuiesc în zona montană locuri de muncă și oportunități de dezvoltare a afacerilor”, a declarat ministrul Petre Daea.

Cele trei programe de investiții se vor derula până la sfârșitul anului 2022, plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenţia Naţională a Zonei Montane, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

