Noul an vine cu vești bune pentru parlamentari: cam 850 de lei în plus la indemnizație ca urmare a aplicării legii salarizării. Întrebați de jurnaliști dacă au primit bani în plus azi, în zi de salariu, mai toți au dat din colț în colț. Cei de la USR au venit și cu o idee de proiect de lege: orice creștere de indemnizație a parlamentarilor să se aplice din legislatura următoare. Creșterea veniturilor pentru parlamentari vine pe fondul protestelor anunțate de sindicaliști, care spun că bugetarilor le-au scăzut lefurile.