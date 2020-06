Bani europeni pentru România EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

România beneficiază de a șasea finanțare ca mărime în propunerea Comisiei Europene de relansare economică Next Generation EU.

Din cele 750 de miliarde de euro ale programului, țara noastră are alocate 33 de miliarde, din care 21 sub formă de granturi, iar 12 miliarde sub formă de fonduri rambursabile pe o perioadă lungă de timp.

La această alocare bugetară de criză se adaugă și fondurile pe care România le-ar fi primit, oricum, prin politică de coeziune și cea agricolă.

În total, aproximativ 70 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2028. Banii vor putea fi accesați pe baza de proiecte începând cu anul viitor, după intrarea în vigoare a cadrului financiar multianual.

Pentru 2020, România a primit fonduri de 1 miliard de euro în vederea relansării economice, la care se adaugă posibilitatea de a acordă ajutoare de stat și de a majora deficitul bugetar la peste 3 la sută din PIB

