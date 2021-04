Banca Mondială împrumută 100 de milioane de euro României pentru renovarea a 55 de şcoli

Romania va primi bani de la Banca Mondiala

Potrivit unui comunicat al Băncii Mondiale, acest proiect, implementat de Ministerul Educaţiei, îşi propune să abordeze provocările legate de infrastructura şcolară, să evidenţieze procesul şi impactul investiţiilor în şcoli mai sigure şi moderne şi să stabilească bazele instituţionale pentru investiţii eficiente şi strategice pe termen lung.



Accesul la săli de clasă moderne este esenţial pentru îmbunătăţirea rezultatelor educaţionale, creşterea numărului de înscrieri la şcoală şi integrarea diferitelor nevoi ale elevilor. În România, este o nevoie urgentă de îmbunătăţire a rezultatelor educaţionale, în special, în ceea ce priveşte o serie de probleme majore ce ţin de reducerea absenteismului in rândul elevilor şi creşterea numărului de elevi care participă la clase şi îşi finalizează studiile.



"Un copil născut în România se aşteaptă să îşi atingă doar 58% din productivitatea totală pe care ar putea-o atinge dacă ar avea acces la servicii mai bune de educaţie şi sănătate. În plus, cercetările demonstrează cum calitatea infrastructurii educaţionale afectează în mod direct nivelul de performanţă al elevilor. Îmbunătăţiri în calitatea acestei infrastructuri vor ajuta în mod direct elevii de astăzi, iar, in viitor, vor aduce beneficii întregii ţări", a declarat Tatiana Proskuryakova, director de ţară al Băncii Mondiale pentru România.



În plus, proiectul va oferi sprijin municipalităţilor din ţară pentru a investi în infrastructura educaţională. De asemenea, proiectul fructifică noi oportunităţi ale României de a investi în rezilienţă în faţa dezastrelor şi a schimbărilor climatice, prin investiţii în şcoli sigure ce pot oferi adăpost de urgenţă în cazul dezastrelor şi care reprezintă spaţii educaţionale flexibile ce pot fi utilizate pentru activităţi comunitare.



România este una dintre ţările din Uniunea Europeană expuse cel mai mult hazardului seismic, având sute de vieţi pierdute şi zeci de mii de clădiri avariate în cutremure, în ultimii 200 de ani - situaţie care va fi agravată de impactul schimbărilor climatice.



Astăzi, peste 1.000 de şcoli din întreaga ţară sunt expuse unui risc ridicat de deteriorare sau colaps în cazul unui cutremur sau nu îndeplinesc standardele moderne de incendiu, sanitizare sau cerinţele privind calitatea aerului. Mai mult, şcolile joacă un rol important în creşterea gradului de conştientizare a riscurilor legate de dezastre naturale şi schimbări climatice, dar şi in îmbunătăţirea pregătirii pentru situaţii de urgenţă.



"România are un număr ridicat de şcoli care nu respectă standardele de siguranţă, de sanitizare de bază şi de eficienţă energetică. Acestea reprezintă un risc substanţial pentru populaţie şi economie în contextul actualei pandemii de COVID-19, a viitoarelor cutremure şi a impactului continuu al schimbărilor climatice. Acest proiect abordează nevoia urgentă a ţării de investiţii holistice, într-o infrastructură şcolară mai sigură, incluzivă, modernă şi durabilă, care este concepută pentru a ajuta elevii, profesorii şi comunităţile de astăzi, pregătind în acelaşi timp mai bine ţara pentru incertitudinile viitorului", spune Alanna Simpson, coordonator principal al Managementului Riscurilor la Dezastre al Băncii Mondiale.

sursa agerpres

