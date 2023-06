Baltops, din aer și de pe mare. 50 de nave au fost implicate anul acesta în exerciţiul din Marea Baltică

An de an, în Marea Baltică are loc unul dintre cele mai mari exerciții în larg, în aer şi la sol. Baltops gândit special pentru a antrena o forţă internațională ce poate răspunde rapid, în caz de criză, pe mare. 50 de nave au fost implicate anul acesta în exerciţiul din Marea Baltică. O echipă a Știrilor TVR a ajuns pe această navă în timpul exercițiilor din Marea Baltică.

În largul Mării Baltice, la câteva mile de portul din Klaipeda din Lituania, de pe nava italiană San Marco au plecat o parte dintre infanteriştii marini care au luat cu asalt ţărmul, pentru a recupera, potrivit scenariului, portul capturat. Nava are la bord două Elicoptere merlin.



Zeci de infanterişti marini din mai multe ţări au făcut parte din echipajul acestei nave în timpul exerciţiului Baltops.



JOSHUA GELLER - US Marines: Plecăm de pe mare pe ţărm pentru a ne asigura că cei care iau cu asalt malul sunt în siguranţă. Pentru mine e important să ştiu că prin ceea ce fac îi tin în siguranţă.



EGAN PASHLEY - Royal Navy: Am venit cu o echipă mică Aici, pe San Marco Suntem aici ca să ne obişnuim să lucrăm împreună Pe navă, iar la mal să acţionăm ca un întreg.



Nava San Marco are şi bărci rapide, de asalt sau vehicule amfibii, în funcţie de misiunea pe care o are.



De pe nava San Marco un vehicul ambifiu de asalt poate fi lansat oricând, la nevoie. Acesta poate transporta 20 de infanteriști marini.



MATTEO SIRONI - comandantul Brigăzii de Infanterie, San Marco: Cu aceste vehicule putem să ne mutăm oricând de pe navă la mal, putem să ne transportăm infanteriștii pentru a ne îndeplini misiunea la sol pentru a apăra țara în care trebuie să ajung.



MARCO STOCCO - comandantul Navei San Marco: Prin prezenţa noastră, prin exerciţiile pe care le facem ne antrenăm ca să menţinem în siguranţă Fiecare mare şi ocean din lume. Ne antrenăm împreună ca să fim mai puternici, să împărtăşim informaţii, tactici şi proceduri. Suntem obişnuiţi să lucrăm împreună, este doar o zonă diferită de exerciţiu.

La exerciţiul din Marea Baltică au participat şi Forţele Armate Suedeze cu unul dintre submarinele lor.



SOFIA LOVEBORN -purtător de cuvânt al Forţelor Armate Suedeze: Cunoştinţele noastre despre Marea Baltică Sunt o mare capacitate pentru partenerii noştri şi pentru NATO, tocmai pentru că Avem o expertiză deosebită a acestei zone.



Baltops are loc de mai bine de 50 de ani şi este organizat de Forţele Navale Americane în Europa. USS Mount Whitney a fost nava de comandă a acestui exerciţiu din Marea Baltică.



MATTHEW KISER - comandantul USS MOUNT WHITNEY: Ne-am angajat să fim prezenți în această regiune și mai ales să ne asigurăm, prin prezența noastră, că descurajăm agresiunea rusă și că vecinii baltici care vor opera și se vor antrena în jurul nostru știu că ne angajăm să le asigurăm securitatea și libertatea de navigație.



La Baltops au participat şi militari români de la Fortele Navale.

