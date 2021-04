BAFTA 2021: „Nomadland”, cel mai bun film. Frances McDormand, cea mai bună actriță în rol principal. Anthony Hopkins, cel mai bun actor în rol principal

''Nomadland'', care are şase nominalizări la premiile Oscar de anul acesta, spune povestea unei văduve, interpretate de Frances McDormand, care îşi transformă rulota în locuinţă mobilă şi porneşte la drum, câştigându-şi existenţa din slujbe sezoniere.

La categoria ''cel mai bun film'' au mai concurat peliculele: ''The Father'' (regia Florian Zeller), ''The Mauritanian'' (regia Kevin Macdonald), ''Promising Young Woman'' (regia Emerald Fennell) şi ''The Trial of the Chicago 7'' (regia Aaron Sorkin).

Frances McDormand, protagonista peliculei ''Nomadland'', în regia lui Chloe Zhao, a primit premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol principal.

That’s all for the 2021 #EEBAFTAs. Huge congratulations to all our winners and nominees. Discover the full list of winners on the BAFTA website https://t.co/iWrZZK2FDX