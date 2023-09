Azomureș reia la jumătate din capacitate producția pentru mai multe sortimente de îngrășăminte. Deși sunt provocări pe piața gazelor, la care se vor adăuga noi taxe, s-au încheiat contracte pentru a-i putea ajuta pe fermierii români

Azomureș, Târgu Mureș / FOTO: Autor: DORINA MATIS / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Directorul general al Azomureş, Josh Zacharias, a anunțat că societatea a încheiat în aceste zile contracte de achiziţionare de gaze naturale, care permit reluarea producţiei de îngrăşăminte la 50% din capacitatea totală a fabricii, începând cu luna octombrie.



"Achiziţia de gaze naturale s-a făcut în ciuda provocărilor continue pe care le vedem în structura pieţelor locale de energie, precum şi a taxelor suplimentare care tocmai au fost anunţate, care cu siguranţă vor creşte costurile noastre. Pe de altă parte, considerăm că asigurarea aprovizionării cu îngrăşăminte pentru sezonul agricol următor (2023 - 2024) este pur şi simplu prea importantă pentru a fi ignorată pentru sectorul agricol românesc, aşa că era momentul să acţionăm. Intenţia noastră este de a menţine în funcţiune producţia de Amoniac (gazul fiind aici materie primă), precum şi instalaţiile de produs finit NPK, Azotat de Amoniu şi Nitrocalcar atât timp cât condiţiile o permit, cu menţiunea că volatilitatea pieţelor pentru gaze şi îngrăşăminte este încă la cote istorice, deci viitorul este încă incert", a declarat Josh Zacharias, director general al Azomureş, citat de Agerpres.



Potrivit conducerii, platforma Azomureş produce amoniac (produs intermediar pentru fabricarea îngrăşămintelor) în doua instalaţii similare, codificate III şi IV.

Repornirea Amoniac III şi a instalaţiilor conexe va permite fabricarea unei cantităţi importante de îngrăşăminte pentru fermierii din România, care pregătesc culturile din noul sezon agricol.



"Azomureş şi îngrăşămintele joacă un rol vital în economia românească, conectând cele două mari sectoare ale energiei şi agriculturii. Am avut un dialog continuu cu Guvernul României şi în special cu ministerele Economiei, Energiei şi Agriculturii pentru a identifica cele mai bune soluţii care să ne permită să ne reluăm pe deplin activitatea într-un mod sustenabil. Nu am ajuns unde ne-am propus, dar acesta este un pas important înainte şi credem că, prin continuarea dialogului, ne vom asigura că Azomureş ajunge la 100% din capacitate şi contribuie la ambiţia Guvernului de a creşte volumul mărfurilor produse în România, de a asigura locuri de muncă pentru români, de a îmbunătăţi balanţa comercială şi, în cele din urmă, să vedem contribuţia la bugetul de stat într-un mod productiv", a mai spus Josh Zacharias.



Azomureş a anunţat încă din vara şi toamna anului trecut mai multe etape de ajustare a producţiei de amoniac şi a celorlalte produse ale sale, în contextul preţului ridicat al gazelor naturale.



Capacitatea totală de producţie a platformei este de 1,6 milioane de tone, din care 80 - 85% sunt destinate pieţei agricole româneşti.

"Consider că nu e normal ca la capacitatea şi potenţialul pe care România le are în sectorul agricol să importăm produse din Egipt, Algeria, Uzbekistan şi alte pieţe. Când avem gaz, avem potenţial agricol şi avem combinate chimice, între care sigur că Azomureş este ca o perlă a coroanei. Încă o dată vreau să vă felicit pentru asumarea de care aţi dat dovadă. (...) Nu e doar o sursă de venit, e şi o sursă de locuri de muncă şi am apreciat faptul că Azomureş şi-a făcut eforturi să-şi păstreze resursa umană chiar în perioada în care nu a funcţionat şi sunt convins că asta va face şi în continuare. În plus, înţeleg că vor fi şi recrutaţi în plus oameni pentru funcţionarea combinatului şi asta este iarăşi o veste bună pentru toţi românii", a declarat vineri, la Azomureș, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

