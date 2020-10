Contre intre Avocatul Poporului și Ministerul de Interne EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Renate Weber susţine că exista riscul ca diverse persoane să pretindă că sunt polițiști pentru a obţine prin şantaj foloase materiale.

Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului de Interne să dea un răspuns potrivit solicitării și să intensifice controalele.

Avocatul Poporului îi cere ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, să-i comunice actul normativ care stă la baza măsurii ca şi poliţişti în civil să efectueze verificări privind respectarea normelor vizând combaterea COVID-19.

Renate Weber: Noi, uitându-ne în legile care reglementează activitatea poliţiei, legea de organizare a Poliţiei, dar şi Statutul poliţistului, am văzut că, sigur, activitatea de prevenire este cea mai importantă, pentru că poliţia are şi rolul să apere drepturile şi libertăţile şi mai întâi trebuie să prevină şi abia apoi să sancţioneze. Dar am văzut şi că portul uniformei este regula.

Avocatul Poporului precizează că s-a sesizat din oficiu în acest caz ca urmare a informaţiilor apărute în presă.

Recomand o creștere a efectivelor care operează în civil, pentru că știm situații, ne-au fost raportate situații în care se strigă ”șase!” la venirea lor în uniformă și practic nu pot sa surprindă situațiile cum sunt ele in realitate. De asemenea Tel verde să-l operaționalizați și să-l popularizați astfel încât să putem să direcționăm controalele în funcție de semnalele primite, a transmis premierul Ludovic Orban.

