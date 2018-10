Avocatul Poporului, sesizat de Opoziție EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Dan Barna, USR: "Am fost împreună cu colegii din USR la Avocatul Poporului, pentru a-i depune o solicitare, cerându-i în mod explicit să sesizeze Curtea Constituțională împotriva acestei ordonanțe, am avut surpriza să aflăm că a plecat în concediu. Nu a delegat atribuțiile pentru sesizarea de neconstituționalitate, ceea ce înseamnă că, timp de două săptămâni, instituția Avocatului în statul român are obloanele trase".

Ioan Cupșa, PNL: "Au călcat pur și simplu cu bocancii pe Constituție, prin această ordonanță de urgență. Ce-a făcut Guvernul Dăncilă? A adoptat o ordonanță de urgență care, în majoritatea textelor normative care au fost adoptate, nici măcar nu sunt pomenite în preambul".

Liviu Dragnea, președintele PSD: "Fiecare este liber să atace acea ordonanță. Susțin ideea, am văzut că este o susținere destul de largă, ca la structurile superioare din Parchetul General și celelalte parchete - DNA, DIICOT - , să fie totuși procurori cu experiență".





Ce spun liderii puterii despre acest demers, ne spune Andreea Dumitrescu:

Liviu Dragnea a declarat că fiecare partid este liber să facă ce vrea, însă el are încredere în ministrul Tudorel Toader cu care a și discutat despre acest proiect de ordonanță.

El a negat că s-ar fi întâlnit și duminică seară cu ministrul Justiției pentru a discuta modificările la această ordonanță de urgență, însă Toader a intrat în biroul președintelui Camerei în timp ce Liviu Dragnea dădea declaraţii jurnaliştilor.

Întrebat de ce a venit ministrul Justiţiei la el, Dragnea a răspuns: De ce a venit domnul ministru la mine în cabinet? Vă întreb. O să-l întreb când o să intru la mine în birou.

Tudorel Toader a declarat că a discutat cu decidenții politici despre forma finală a ordonanței care a fost și adoptată de Guvern.

Reprezentanții USR contestă la Avocatul Poporului această ordonanță. Cea mai mare temere a USR este cu privire la retroactivitatea acestor prevederi și cu privire la stipulările că doar procurorii care îndeplinesc toate criteriile din ordonanță pot să continue pe funcțiile lor. Pe baza acestui principiu al retroactivității cer Avocatului Poporului să sesizeze acest proiect de act normativ la CCR.

De asemenea, spuneau cei de la USR, că președintele CSM poate să declanșeze un conflict juridic de natură instituțională între Ministerul Public și Guvern astfel încât să blocheze această ordonanță.

A transmis pentru telejurnal Andreea Dumitrescu.

