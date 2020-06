Avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani, și-a pierdut cumpătul într-o emisiune tv când a fost întrebat de o postare controversată a președintelui american

Piers Morgan și Rudy Giuliani

Prezentatorul emisiunii matinale "Good Morning Britain", Piers Morgan, l-a întrebat pe fostul primar al New York-ului despre o postare pe Twitter a preşedintelui din 29 mai, în care Donald Trump a scris: "Când începe jaful, încep şi focurile de armă" (When the looting starts, the shooting starts).

Tweet-ul a fost cenzurat ulterior de Twitter pentru apologie adusă violenţei. Postarea a fost făcută în contextul ciocnirilor între manifestaţi şi poliţişti, care au izbucnit în mai multe oraşe americane după moartea, pe 25 mai, a afro-americanului George Floyd, de 46 de ani. Bărbatul a murit după ce poliţist alb i-a ținut genunchiul pe gât timp de 9 minute.

"Îl interpretaţi (tweet-ul) greşit, îl interpretaţi în mod deliberat greşit", s-a revoltat Rudy Giuliani când prezentatorul a afirmat că preşedintele american "nu ar fi trebuit niciodată să spună asta".

Prezentatorul i-a reproşat avocatului să este orbit de susţinerea pe care o acordă clientului său. Interviul a degenerat atunci într-o dispută virulentă şi un schimb de atacuri personale: Giuliani a strigat că prezentatorul este "un mincinos" care face afirmaţii "ruşinoase", în timp ce acesta îl acuza pe invitatul său că a devenit "complet nebun" şi "violent".

Imaginile cu această dispută au făcut rapid înconjurul internetului. Unii internauți s-au amuzat sau revoltat să-l vadă pe avocatul american pierzându-şi sângele rece, în timp ce alţii l-au susţinut și l-au lăudat pentru că a făcut faţă unui prezentator renumit pentru agresivitatea lui.

