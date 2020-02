Avocat: Liviu Dragnea s-a accidentat în timp ce lucra în atelierul auto al închisorii

Liviu Dragnea

Liviu Dragnea a fost operat de urgență, a anunţat avocata acestuia, Flavia Teodosiu, citată de Agerpres.

Avocata a explicat că Dragnea repara o uşă de la o dubă de transport deţinuţi, iar la un moment dat flexul pe care îl folosea a sărit şi l-a tăiat 'destul de grav' la o mână.

Flavia Teodosiu: 'Starea lui acum este stabilă, dar a fost un accident destul de urât, în sensul în care dânsul repara o uşă de la o dubă de transport deţinuţi şi, din păcate, a sărit flexul cu care tăia la uşa respectivă, a sărit şi i-a tăiat mâna destul de grav. O tăietură adâncă din câte am înţeles, a fost nevoie de intervenţie urgentă chirurgicală, a fost cusut, i s-a făcut antitetanos, i s-a făcut antibiotic, nu ştiu să vă spun detalii în plus. Deocamdată, pare că ar fi stabilă. Intervenţia a fost făcută, din câte am înţeles, în spitalul penitenciarului. Este catalogat accident de muncă'.

Liviu Dragnea execută la Penitenciarul Rahova o condamnare de trei ani şi jumătate închisoare, primită în dosarul angajărilor fictive.

