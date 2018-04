Tammie Jo Schultz, una dintre primele femei pilot din Marina Americană, cu experienţă inclusiv pe temutele aparate F-18, este acum considerată o eroină. Cu un calm extraordinar, ea le-a comunicat controlorilor de zbor că o bucată din avion lipseşte şi că vor încetini puţin la aterizare.

@SouthwestAir These are the hero’s of SWA 1380 NYC to Dallas We lost an engine mid-flight and they guided back to Philly saved 149 on board pic.twitter.com/RNA8sXRBZA