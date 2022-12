Avertismentul secretarul de stat american Antony Blinken asupra interdicţiei impuse de talibani femeilor de a lucra în ONG-uri

"Sunt foarte îngrijorat de interzicerea talibanilor pentru femei de a distribui ajutoare umanitare vitale pentru milioane de persoane în Afganistan", a scris Antony Blinken pe Twitter."Această decizie poate fi devastatoare pentru poporul afgan", a adăugat şeful diplomaţiei americane.

Ministerul afgan al Economiei a ordonat tuturor organizaţiilor neguvernamentale naţionale şi internaţionale să suspende locurile de muncă ale angajatelor lor până la noi ordine. Motivul invocat a fost nerespectarea regulilor cu privire la purtarea hijabului, vălul pe care femeile sunt obligate să îl poarte în public. În cazul nerespectării acestui ordin, licenţa ONG-urilor va fi retrasă.

Deeply concerned that the Taliban’s ban on women delivering humanitarian aid in Afghanistan will disrupt vital and life-saving assistance to millions. Women are central to humanitarian operations around the world. This decision could be devastating for the Afghan people.