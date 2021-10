Avalanșă de misiuni ale echipajelor SMURD și expunere maximă la Covid. Procedurile de decontaminare obligatorii, sub presiunea numărului tot mai mare de intervenții

Silviu Arsene este plutonier major la ISU București Ilfov. Face parte din echipajele de intervenție care preiau bolnavii de Covid și fac tot posibilul ca aceștia să ajungă la spitale cât mai repede.

Se expune zilnic pericolului de contaminare, mai ales că petrece mult timp alături de pacienți, majoritatea nevaccinați.

Plt.maj. Silviu Arsene, pompier ISU BIF: Astăzi am plecat la ora 8 fără 20 și, din câte se vede, am ajuns la ora 1 și ceva la decontaminare. Am avut 4 cazuri, unul după altul și toate aceste cazuri au fost nevaccinate. Pe unii dintre ei i-am dus în camera UPU pe oxigen.

În ultimele zile, timpul de așteptare la unitățile medicale a crescut. Iar ambulanțele și autospecialele SMURD au stat la cozi ca să poată lăsa pacienții.

La întoarcere, echipajele și mașinile trebuie să treacă prin procedurile de decontaminare. O misiune dificil de îndeplinit, sub presiunea numărului tot mai mare de apeluri pentru intervenții.

Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU BIF: Sunt timpi de așteptare foarte mari, 3-4 ore, sunt valori foarte des întâlnite, însă, în acestă dimineață, în baza de decontaminare în care ne aflăm membrii echipajului care a preluat ambulanța au spus că au așteptat 8 ore pentru a preda un pacient.

Pompierii sunt convinși că misiunea lor ar fi mult mai ușoară dacă românii s-ar vaccina. Ar răspunde mult mai rapid la apelurile de ajutor ale bolnavilor.

Dar oamenii dau dovadă în continuare de reticență față de imunizarea anti Covid.

Puțin peste o treime din populația României s-a vaccinat până acum, arată datele oficiale. Aceasta în timp ce în alte țări europene procentul este dublu sau se apropie de 85 la sută, ca în Portugalia.

Un expert al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor a explicat pentru Știrile TVR de ce suntem în această situație.

Prof. John Kinsman, specialist în ştiinţe comportamentale, ECDC: Situaţia din România ar putea fi diferită şi cred că sursele disponibile pentru sistemul de sănătate sunt mai reduse şi de aceea oamenii nu sunt la fel de încrezători în acesta, aşa cum se întâmplă în alte state. Aşa că eu cred că e o problemă de încredere care poate fi dobândită de-a lungul anilor, dar e foarte greu de câştigat acum, în criză. Criza prin care treceţi în prezent sper că îi va face pe oameni să îşi spună că ''acesta e momentul când trebuie să să mă vaccinez pentru că nu vreau să mă îmbolnăvesc''.

Specialistul britanic mai spune că autoritățile trebuie să lupte mult mai eficient împotriva dezinformărilor care apar neîncetat, mai ales în mediul online.

ŞTIRILE ZILEI