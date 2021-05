Autorulotele şi caravanele, starurile mondiale ale ieşirii din izloare

Drumurile de vacanţă vor fi inundate în acest an de autorulote, în condiţiile în care vânzările de astfel de vehicule destinate petrecerii timpului liber au explodat în timpul pandemiei, stimulate de dorinţa de aer liber şi securitate a milioanelor de oameni ţinuţi în izolare, transmite AFP.

Autorulotă

"Este o investiţie care merită efortul, dacă luăm în calcul biletele de avion şi costul hotelurilor", subliniază Jean-Michel Sibois, un pensionar francez care tocmai şi-a cumpărat o autorulotă în valoare de 50.000 de euro.



În Europa, călătorii precum Jean-Michel au adoptat autorulotele amenajate, care în 2020 au înregistrat un record istoric de vânzări cu 234.000 de exemplare vândute (creştere de 12% în ritm anual), potrivit Federaţiei europene de caravaning. Vânzările de rulote au explodat şi ele cu 160.000 de exemplare, adică creştere de 21%.



În SUA, cele mai răspândite sunt caravanele, care în luna martie au înregistrat un nou record de vânzări.



În Australia, o altă mare ţară iubitoare de camping, sunt înmatriculate în prezent peste 750.000 de vehicule de petrecere a timpului liber la 25 de milioane de locuitori.



Amatorii de vacanţă apreciază în special flexibilitatea oferită de aceste case pe roţi care le oferă posibilitatea de a face camping în mijlocul naturii, potrivit unui sondaj realizat în Franţa pentru firma Ford, un constructor auto care mizează foarte mult pe acest segment. Cei mai tineri văd în autorulote posibilitatea unor vacanţe mai ieftine în timp ce vârstnicii se simt în siguranţă în perioade de pandemie.



În aceste condiţii, în uzina franceză a grupului Pilote, în apropiere de Angers, sute de muncitori transformă furgonete Fiat şi Renault în autorulote, prin adăugarea de paturi, instalaţie electrică, bucătărie şi WC.



"Avem foarte multe cereri, mulţi clienţi care vor să primească vehiculul înaintea verii. Piaţa de camping-cars este în creştere de mai mulţi ani însă coronavirusul a accelerat această creştere", explică Antoine Gueret, purtătorul de cuvânt al grupului Pilote.



La concesionari, întârzierile apărute la livrarea vehiculelor au început să se acumuleze. Aceasta cu atât mai mult cu cât producţia a fost afectată de închiderea unor uzine în perioada izolării de diferite penurii precum cea de microprocesoare.



"În fiecare zi ducem o bătălie pentru a scoate la timp vehiculele", concluzionează Antoine Gueret de la Pilote, companie ale cărei uzine au fost obligate să intre în şomaj tehnic timp de mai multe zile.



În SUA, carnetul de comenzi pentru luxoasele rulote de aluminiu ale firmei Airstream este plin până în 2022. "Cererea ne-a depăşit cu mult estimările. Peste 90% din tot ceea ce am trimis concesionarilor noştri s-a vândut deja", susţine directorul general de la Airstream, Bob Wheeler.



Firma mamă a Airstream, liderul mondial Thor Industries, se aşteaptă ca piaţa să aibă o cerere foarte mare cel puţin până la finele lui 2021. Nu este deci de mirare că în primul trimestrul al acestui an grupul american a raportat o cifră de afaceri record de 2,73 miliarde de dolari.



"Din ce în ce mai mulţi oameni intenţionau să plece în "road trips" atunci când birourile erau închise din cauza pandemiei", susţine firma americană de consultanţă Arizton. Experţii acestei firme estimează că piaţa mondială de rulote ar urma să crească cu 7% pe an până în 2024, după ce în 2020 a ajuns la 42 de miliarde de dolari.

sursa agerpres

