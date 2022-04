Autorul atacului din Tel Aviv, în care doi oameni au murit şi alţi 13 au fost răniţi, a fost prins şi împuşcat

Forțele de securitate israeliene au împușcat vineri dimineață un bărbat înarmat care a fugit cu o seară înainte, după ce a ucis două persoane și a rănit alte 13 în fața unui bar aglomerat din centrul Tel Avivului, potrivit New York Times. Atacul bărbatului înarmat a fost ultimul dintr-o serie de agresiuni teroriste mortale.

Poliția a arătat că împușcăturile din Tel Aviv au avut loc imediat după ora 21.00 în ultima noapte a săptămânii de lucru în Israel, în fața unui bar plin de oameni care se bucurau de începutul weekendului.

Zece victime au fost transportate la Spitalul Ichilov din Tel Aviv, dintre care două au murit ulterior și patru sunt în stare critică, a spus spitalul. Alți cinci au fost răniți fizic sau psihologic, a spus poliția, potrivit sursei citate.

Omul înarmat a fugit inițial de la locul atacului, ceea ce a determinat forțele de securitate să pornească în căutarea lui. L-au găsit după 9 ore. În acest timp, autorităţile le-au ordonat rezidenților să stea în case în timp ce efectiv răscoleau orașul în căutarea bărbatului înarmat.

Ofițerii l-au găsit pe atacator ascuns lângă o moschee din Jaffa, la sud de Tel Aviv, a declarat agenția de securitate israeliană Shin Bet, citată de Reuters. Atacatorul a fost ucis în timpul unui schimb de focuri, a precizat agenția.

Atacator este un palestinian în vârstă de 28 de ani din Jenin, un oraș din Cisiordania ocupată, şi se afla ilegal în Israel.

Nexta publică astăzi imagini cu atacatorul imediat după ce a fost prins şi împuşcat.

