Autorităţile din oraşul ucrainean Borodianka vor să conserve două dintre lucrările artistului stradal britanic Banksy, aflate pe ruinele a două construcţii

Banksy, "Borodianka, Ucraina" / FOTO: Instagram Banksy

Viceprimarul localităţii, Konstantin Moroz, a declarat pentru Agerpres că desenele aflate pe peretele unui bloc care a fost bombardat şi pe peretele unui garaj din vecinătatea unei grădiniţe vor fi păstrate în vitrine special construite şi vor fi supravegheate video.

''Pe 23 noiembrie a avut loc o întâlnire a şefului Administraţiei Militare Regionale Kiev cu reprezentanţii societăţilor culturale, organizaţiilor de restaurare. A fost luată decizia de a păstra aceste lucrări. Încercăm să facem o construcţie specială şi vom asigura paza printr-un sistem de supraveghere. Vor fi montate vitrine speciale pentru ca oamenii liberi să poată vedea fotografia'', a afirmat Moroz.

În acelaşi timp, administraţia din Botodianka mulţumeşte artistului din Marea Britanie că a ales ca două dintre lucrările sale să rămână pe teritoriul acestei localităţi grav afectate de război.

''Mă bucur mult că lumea întreaga nu uită de Borodianka. După jumătate de an de la eliberarea de sub ocupaţia rusească, deşi nivelul de atenţie care ni se acordă scade, oameni de cultură ca Bansky din nou atrag atenţia lumii la ce se întâmplă în fiecare zi în Ucraina noastră, ce barieră şi scut suntem noi pentru Europa şi ce vrea agresorul, Federaţia Rusă, ce ruine lasă după ea, ce reprezintă în sine această lume rusească. Ţin să îi mulţumesc lui Bansky pentru lucrarea lui, lucrare care atrage tot mai mulţi şi mai mulţi oameni din afara oraşului, şi comunitatea mondială poate veni şi vedea aceste lucrări, poate vedea aceste ruine, poate vedea ce înseamnă cinstea, ce înseamnă libertatea şi ce înseamnă să îţi atingi scopurile naţionale, scopul unei vieţi obişnuite în ţara ta, pe pământul tău natal. Nu există muzee în lume cu două lucrări ale lui Bansky. Veţi veni la noi şi veţi vedea din nou o renaştere'', a adăugat viceprimarul din Borodianka.

Artistul grafic stradal Banksy, renumit pentru realizarea de graffiti şi şabloane pe diverse clădiri publice, a dezvăluit ultima sa lucrare de artă grafică, desenată pe zidul unei clădiri bombardate din oraşul Borodianka, o gimnastă care stă în mâini, printre ruine.

În paralel, alte opere similare au apărut pe clădirile din oraşele ucrainene, ceea ce a condus la speculaţii potrivit cărora misteriosul artist, rămas în continuare anonim, numele său nefiind cunoscut public, s-a aflat în această ţară dupa declanşarea invaziei ruse din 24 februarie 2022. O astfel de lucrare grafică, realizată tot în Borodianka în stil Banksy dar încă nerevendicată de artist, prezintă un bărbat cu trăsături asemănătoare lui Vladimir Putin, îmbrăcat în kimono de judo, care este aruncat la podea de un copil.

La Gostomel, pe peretele unui fost cămin de garnizoană, distrus în urma atacurilor aeriene şi terestre ale militarilor ruşi, se află o femeie cu masca de gaz pe faţă, lucrare care, de asemenea, a fost atribuită marelui artist.

Lucrarea "Love is in the Bin" ("Dragostea este în coşul de gunoi") realizată de artistul cunoscut sub numele de Banksy a fost vândută, anul trecut, la o licitaţie din Marea Britanie, la un preţ de 21,8 milioane de euro.

