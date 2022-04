Autorităţile din Borodianka au lansat o operaţiune de căutare a posibililor supravieţuitori ai atacurilor armatei ruse

Autorităţile locale din oraşul ucrainean Borodianka au demarat, vineri, o operaţiune de căutare intensivă a posibililor supravieţuitori sub dărâmăturile a zeci de imobile bombardate de armata rusă, a declarat primarul Gheorghi Ierko trimisului special al Agerpres , Cristian Lupaşcu.

Borodianka / FOTO: CRISTIAN LUPAȘCU/ AGERPRES FOTO

Primarul din Borodianka şi-a exprimat speranţa că la subsolurile blocurilor prăbuşite în urma bombardamentelor, dar şi în beciurile caselor vor fi găsite cât mai multe persoane în viaţă.

"Noi astăzi am început să curăţăm blocurile bombardate. Toată Ucraina ne ajută. Veţi vedea pe străzi sute de voluntari. Noi primim ajutoare şi susţinere de la toată Europa. Nimeni nu rămâne impasibil în faţa durerii localităţii noastre. (...) Noi am avut o populaţie de 14.000 de locuitori în Borodianka, iar acum, după ocupaţie, cred că au mai rămas 1.000 - 1.200 de oameni. Plecarea produce o mare suferinţă pentru oameni. În beciurile locuinţelor, la subsolurile blocurilor se află trupurile oamenilor. O să aflăm cu siguranţă câţi mai sunt vii. Unii zic că vom găsi zeci de oameni în viaţă, eu sper să găsim sute de oameni vii în adăposturile subterane ale clădirilor distruse. Credeţi-mă, cu adevărat cred că cei mai mulţi sunt vii, dar nu pot lua legătura cu noi de acolo de unde sunt ei", a afirmat Gheorghi Ierko.



El a arătat că, în prima zi de căutări, la subsolul unui bloc, au fost găsite decedate o femeie şi fetiţa acesteia, corpurile neînsufleţite ale acestora fiind scoase de sub ruine de către voluntari.



Oraşul Borodianka, aflat la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Kiev, este lipsit de orice utilitate publică, precum energia electrică, gazul sau apa, iar populaţia este nevoită să supravieţuiască în aceste condiţii, a spus primarul.

