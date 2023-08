Autoritățile locale din Crevedia spun că nu știu și nu au competențe în rezolvarea ilegalităților din localitate

“Consiliul Județean nu are competențe”, primarul: “Nu am văzut nimic” - Așa au sunat multe din răspunsurile date de șeful Consiliului Județean Dâmbovița și primarul comunei Crevedia, la avalanșa de întrebări ale jurnaliștilor. Autoritățile locale și județene nu au reușit să identifice instituția care ar fi trebuit să se asigure că punctul de lucru de la Crevedia, care nu mai era autorizat din 2020, rămâne închis. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița susține că nu a avut sesizări de la cetățeni de la momentul retragerii autorizației de securitate la incendiu, iar prefectul insistă că nu intră în atribuțiile sale să verifice stația GPL.

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița: Consiliul Județean nu are competențe în acest domeniu de activitate. (n.r., întrebare: Dacă ați primit o sesizare ați trimis-o mai departe, autorităților competente?) Toate autoritățile au fost înștiințate.

Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița: Am verificat, cum era normal, dacă am primit notificare de închidere a punctului respectiv, instituția prefectului a primit o notificare în ceea ce privește închiderea punctului respectiv, de la ISU Dâmbovița. Menționez că instituția prefectului nu are atribuții de control.

La rândul sau, primarul din Crevedia susține că nu a știut că stația GPL funcționa, deși admite că trecea pe acolo frecvent.

Florin Petre, primarul comunei Crevedia: (n.r., întrebare: Știați că aveți o bombă cu ceas aici, în localitate?) Știam că a fost închisă. Așa cum a spus și domnul președinte, nu e în competența primăriei să facă acest lucru, de vreme ce nu am primit sesizare, că s-a vehiculat la presă că a venit, a zis ... Nu a venit nimic scris la primărie. Am trecut pe acolo poate ... de 2 ori pe săptămână, nu am văzut nimic, poarta închisă și-atât. Acuma o dați în condamnări.

Între timp, cele aproximativ o sută de persoane ale căror case au fost afectate de explozii au fost cazate în căminul cultural al comunei Crevedia până când li se va permite să revină în locuințe.

Proprietarii gospodăriilor avariate de exploziile din Crevedia vor fi despăgubiți cu sume stabilite în urmă unei anchete care va evalua pagubele, a anunțat președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

