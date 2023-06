Autoritățile grecești continuă să caute supraviețuitori după naufragiul navei cu migranți. La bord ar fi fost 800 de oameni, doar în jur de 100 au fost salvați. S-au făcut cel puțin 11 arestări

ACTUALIZARE Autorităţile din Grecia au arestat un număr de 11-12 bărbaţi acuzaţi că sunt traficanţii care au condus vasul de pescuit scufundat zilele trecute în largul Peloponezului, cu sute de migranţi la bord, relatează joi ANSA şi BBC, citând postul public grec ERT.



Cei arestaţi sunt egipteni, potrivit media greceşti, şi au fost identificaţi de o parte din cei 105 migranţi salvaţi, care au plătit fiecare între 4.000 şi 6.000 de dolari pentru călătoria în care atât de mulţi şi-au găsit moartea.



Numărul celor arestaţi ar putea creşte în orele următoare.

Forțele aeriene ale Greciei au prezentat imagini de la operațiunile dificile de recuperare a supraviețuitorilor naufragiului din Marea Ionică. Acțiunile echipajelor speciale pentru salvarea de pe mare continuă și astăzi. Oficialii greci au dat publicității și imagini cu vasul de pescuit încărcat cu migranți, cu câteva ore să se scufunde. Oamenii erau înghesuiți pe punte, fără veste de salvare, iar multe femei și copii se aflau în cala navei. Tragedia a avut loc după ce vasul și-a pierdut motorul, la bord s-a produs panică, oamenii s-au deplasat în partea din față, nava s-a dezechilibrat și s-a răsturnat în mare.

Imagini cu naufragiul, postate de Nexta TV:

A boat carrying migrants capsized off the coast of #Greece. The number of victims may be in the hundreds.



The ship was heading from #Libya to #Italy. There were about 700 illegal migrants on board.



Officially known about 80 dead. More than 100 people were rescued. pic.twitter.com/Lhm7aKWrDo