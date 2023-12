Austria: Un mort în urma unei avalanşe produse după ninsori abundente

Zăpadă în munți. Avalanșă

Bărbatul a fost măturat de avalanşă şi îngropat complet sub zăpadă. Martorii au reuşit să-l scoată afară, însă tentativele lor de resuscitare au fost în zadar, a indicat poliţia.



Un echipaj medical de urgenţă, care a intervenit la locul accidentului cu un elicopter, a eşuat, de asemenea, în încercarea de a-l resuscita pe bărbat.



Nu au fost găsite alte persoane îngropate sub zăpadă în urma acestei avalanşe.



O altă avalanşă s-a produs în regiunea Salzburg după recentele ninsori abundente. Potrivit primelor informaţii, două persoane ar fi fost îngropate sub zăpadă în urma acestei avalanşe.



În cadrul operaţiunii de căutare la care au participat 22 de salvatori montani au fost implicate elicoptere şi mai mulţi câini. După câteva ore, însă, căutările au fost anulate. Relatările privind persoanele dispărute nu fuseseră confirmate şi, în plus, nu existau indicii privind existenţa unor victime îngropate, a raportat Serviciul de Salvamont din Salzburg.



Ninsorile de sâmbătă au crescut riscul de producere a unor avalanşe în regiune după ce s-a aşternut un strat proaspăt de zăpadă de peste o jumătate de metru, au avertizat autorităţile.



Cel puţin 20.000 de gospodării din Austria au rămas fără curent duminică în urma ninsorilor abundente, au indicat furnizorii de energie electrică.



Un stâlp de înaltă tensiune s-a prăbuşit în Stiria, ceea ce a provocat pene de curent în unele zone din acest land.



Duminică dimineaţă, furnizorul de energie al landului, Energie Steiermark, a raportat defecţiuni de funcţionare la alte 265 de substaţii.



Mii de gospodării au rămas fără curent în Austria Superioară, la graniţa cu Germania.



Telecomunicaţiile mobile din Stiria au fost afectate, de asemenea, de o pană, au raportat autorităţile.



Ninsorile s-au atenuat duminică, iar situaţia de pe drumuri s-a îmbunătăţit, însă numeroase căi rutiere au rămas blocate din cauza copacilor căzuţi, a raportat asociaţia ÖAMTC.



Compania de căi ferate din Austria (ÖBB) a declarat că transportul feroviar continuă să fie afectat.

sursa Agerpres

