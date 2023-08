Austria blochează în continuare aderarea României la Schengen. Ministrul de Interne Gerhard Karner: Sistemul, în integralitatea sa în acest moment, nu funcționează. Nu există nicio modificare

Imigraţia ilegală în Uniunea Europeană a crescut cu 10% în prima jumătate a anului 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Frontex a raportat peste 130.000 de cazuri în care persoane au încercat să intre în spațiul european fără documente. Deși mulți migranți vin pe ruta mediteraneană, Austria consideră că spațiul de liberă circulație nu ar trebui extins pentru România și Bulgaria. Ministrul de Interne Cătălin Predoiu i-a prezentat astăzi omologului său austriac progresele pe care le-a făcut Poliția de Frontieră.

Gerhard Karner, ministrul de Interne al Austriei: Îmi permiteți la început să răspund la întrebarea ce mi-a fost pusă și acum 10 zile, evident că și în discuțiile de astăzi Schengen a fost o temă de discuții și așa cum am spus-o și indirect în analiza mea și vreau să subliniez încă odată ceea ce am comunicat și acum 10 zile: un sistem care în acest moment nu funcționează. În acest moment Austria este mai puțin împovărată din această perspectivă față de anul trecut, mai ales pentru că am luat măsuri concrete, dar sistemul în integralitatea sa în acest moment nu funcționează, nici sistemul Schengen, dar nici sistemul Dublin, din multe puncte de vedere, opinia guvernului austriac și a mea va rămâne foarte clară că în acest moment nu există o modificare.

Anul trecut, peste 12.000 de persoane au solicitat azil în România, iar pentru a putea lupta cu traficanții și migrația ilegală, Austria trimite un ofițer de poliție la Oradea, iar țara noastră va trimite un ofițer la Viena. Ministrul de Interne susține că a mers în capitala Austriei pentru a vedea dacă există reproşuri legate de modul în care România protejează granițele.

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne al României: Întoarcem o pagină și să începem un drum de construcție pe toate temele de interes. În același timp am prezentat toate progresele realizate de România, de structurile Ministerului Afacerilor Interne, în ultima perioadă, de când în comun s-a lucrat pe planurile de acțiune. Ambiția noastră ca minister: să facem din România un model, un standard de protecție a frontierelor.

După întâlnirea pe care a avut-o săptămâna trecută cu șeful executivului german Olaf Scholtz, cancelarul Austriei a declarat că își menține poziția că Spațiul Schengen nu trebuie extins. Următoarea ședință a Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne va avea loc pe 28 septembrie. Acolo ar putea fi reluate discuțiile pe acest subiect.

